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Китай в августе нарастил золотые резервы до максимума с октября 2023 года

Китай в августе нарастил золотые резервы до максимума с октября 2023 года - 07.09.2026, ПРАЙМ

Китай в августе нарастил золотые резервы до максимума с октября 2023 года

Центробанк Китая в августе текущего года ускорил темпы закупок золота, приобретя 650 тысяч тройских унций металла - его запасы теперь оцениваются в 76,73... | 07.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-07T15:26+0300

2026-09-07T15:26+0300

2026-09-07T15:37+0300

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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Центробанк Китая в августе текущего года ускорил темпы закупок золота, приобретя 650 тысяч тройских унций металла - его запасы теперь оцениваются в 76,73 миллиона тройских унций, следует из анализа РИА Новости данных регулятора. Это максимальная динамика с октября 2023 года: тогда золотые резервы в месячном выражении выросли на 740 тысяч тройских унций - до 71,2 миллиона унций. ЦБ Китая наращивает золотые резервы уже 22 месяца подряд. Согласно данным регулятора, только с начала года они выросли на 2,54 миллиона тройских унций.

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