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Китай 16 сентября откроет судоходство по каналу Пинлу - 07.09.2026, ПРАЙМ
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Китай 16 сентября откроет судоходство по каналу Пинлу
Китай 16 сентября откроет судоходство по каналу Пинлу - 07.09.2026, ПРАЙМ
Китай 16 сентября откроет судоходство по каналу Пинлу
Китай 16 сентября откроет судоходство по каналу Пинлу в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге КНР, который станет ключевым звеном нового сухопутно-морского... | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T15:38+0300
2026-09-07T15:38+0300
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ПЕКИН, 7 сен - ПРАЙМ. Китай 16 сентября откроет судоходство по каналу Пинлу в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге КНР, который станет ключевым звеном нового сухопутно-морского коридора и даст юго-западным регионам страны кратчайший путь к портам АСЕАН, сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV). "Строительство канала Пинлу будет завершено, и он станет судоходным 16 сентября", - передает CCTV. "Проект станет ключевым элементом нового сухопутно-морского коридора и связующим звеном инициативы "Один пояс, один путь", — добавляет CCTV. Указывается, что проект имеет важнейшее значение для углубления экономического сотрудничества между Китаем и странами АСЕАН. Канал протяженностью 134 километра рассчитан на проход судов водоизмещением до 5 тысяч тонн. Его открытие сократит речной путь из юго-западных регионов Китая к морю более чем на 560 километров, что позволит снизить логистические расходы на 18–30% и экономить свыше 700 миллионов долларов ежегодно. Строительство объекта началось в августе 2022 года, а общие инвестиции составили около 72 миллиардов юаней. Судоходный канал призван превратить прибрежный регион Гуанси в главный морской хаб для освоения западных территорий Китая.
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мировая экономика, китай, кнр, асеан
Мировая экономика, КИТАЙ, КНР, АСЕАН
15:38 07.09.2026
 
Китай 16 сентября откроет судоходство по каналу Пинлу

CCTV: Китай 16 сентября откроет судоходство по каналу Пинлу на юге страны

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ПЕКИН, 7 сен - ПРАЙМ. Китай 16 сентября откроет судоходство по каналу Пинлу в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге КНР, который станет ключевым звеном нового сухопутно-морского коридора и даст юго-западным регионам страны кратчайший путь к портам АСЕАН, сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV).
"Строительство канала Пинлу будет завершено, и он станет судоходным 16 сентября", - передает CCTV.
"Проект станет ключевым элементом нового сухопутно-морского коридора и связующим звеном инициативы "Один пояс, один путь", — добавляет CCTV. Указывается, что проект имеет важнейшее значение для углубления экономического сотрудничества между Китаем и странами АСЕАН.
Канал протяженностью 134 километра рассчитан на проход судов водоизмещением до 5 тысяч тонн. Его открытие сократит речной путь из юго-западных регионов Китая к морю более чем на 560 километров, что позволит снизить логистические расходы на 18–30% и экономить свыше 700 миллионов долларов ежегодно.
Строительство объекта началось в августе 2022 года, а общие инвестиции составили около 72 миллиардов юаней. Судоходный канал призван превратить прибрежный регион Гуанси в главный морской хаб для освоения западных территорий Китая.
 
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