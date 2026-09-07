https://1prime.ru/20260907/kitay-873075865.html

Выпускники Китая массово остаются без работы из-за ИИ и кризиса

Выпускники Китая массово остаются без работы из-за ИИ и кризиса - 07.09.2026, ПРАЙМ

Выпускники Китая массово остаются без работы из-за ИИ и кризиса

Китайские выпускники вузов столкнулись с тяжелейшим рынком труда на фоне стремительного внедрения искусственного интеллекта, пишет The New York Times. В этом... | 07.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-07T14:27+0300

2026-09-07T14:27+0300

2026-09-07T14:27+0300

мировая экономика

китай

https://cdnn.1prime.ru/img/84242/51/842425133_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_762c74940289b9e8b336a6fba2081edf.jpg

МОСКВА, 7 сент — ПРАЙМ. Китайские выпускники вузов столкнулись с тяжелейшим рынком труда на фоне стремительного внедрения искусственного интеллекта, пишет The New York Times. В этом году на рынок выходят рекордные 12,7 миллиона молодых людей, что усугубляет конкуренцию за сокращающееся число начальных позиций в условиях вялой экономики."Мне кажется, что мы, новые выпускники, — именно те люди, которых ИИ заменит. Я правда не знаю, с чего начать, потому что не вижу надежды", — заявила 26-летняя Цзинь Шанью, выпускница Университета Гонконга по специальности "градостроительство". Она подала около 150 заявок, но безуспешно.Уровень безработицы среди китайской молодежи (16–24 лет) в июле достиг 17,9 процента. Работодатели все чаще требуют навыков работы с ИИ, а начальные должности в администрации, исследованиях и базовом анализе автоматизируются. По словам экспертов, даже магистерские и докторские степени перестают быть гарантией трудоустройства. Одна из выпускниц подала более 2800 заявок, получив менее 20 приглашений на собеседования.Власти Китая, опасаясь социальных последствий, оказывают давление на компании, чтобы те избегали увольнений. Однако рынок труда продолжает трансформироваться: если в производстве и логистике влияние автоматизации ощущается давно, то сектор "белых воротничков" только начинает меняться. Многие молодые люди жалуются, что университеты не готовят их к новым реалиям, а работодатели ищут кандидатов с опытом и не готовы обучать новичков, заключает NYT.

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, китай