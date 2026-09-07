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Выпускники Китая массово остаются без работы из-за ИИ и кризиса - 07.09.2026, ПРАЙМ
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Выпускники Китая массово остаются без работы из-за ИИ и кризиса
Выпускники Китая массово остаются без работы из-за ИИ и кризиса - 07.09.2026, ПРАЙМ
Выпускники Китая массово остаются без работы из-за ИИ и кризиса
Китайские выпускники вузов столкнулись с тяжелейшим рынком труда на фоне стремительного внедрения искусственного интеллекта, пишет The New York Times. В этом... | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T14:27+0300
2026-09-07T14:27+0300
мировая экономика
китай
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МОСКВА, 7 сент — ПРАЙМ. Китайские выпускники вузов столкнулись с тяжелейшим рынком труда на фоне стремительного внедрения искусственного интеллекта, пишет The New York Times. В этом году на рынок выходят рекордные 12,7 миллиона молодых людей, что усугубляет конкуренцию за сокращающееся число начальных позиций в условиях вялой экономики."Мне кажется, что мы, новые выпускники, — именно те люди, которых ИИ заменит. Я правда не знаю, с чего начать, потому что не вижу надежды", — заявила 26-летняя Цзинь Шанью, выпускница Университета Гонконга по специальности "градостроительство". Она подала около 150 заявок, но безуспешно.Уровень безработицы среди китайской молодежи (16–24 лет) в июле достиг 17,9 процента. Работодатели все чаще требуют навыков работы с ИИ, а начальные должности в администрации, исследованиях и базовом анализе автоматизируются. По словам экспертов, даже магистерские и докторские степени перестают быть гарантией трудоустройства. Одна из выпускниц подала более 2800 заявок, получив менее 20 приглашений на собеседования.Власти Китая, опасаясь социальных последствий, оказывают давление на компании, чтобы те избегали увольнений. Однако рынок труда продолжает трансформироваться: если в производстве и логистике влияние автоматизации ощущается давно, то сектор "белых воротничков" только начинает меняться. Многие молодые люди жалуются, что университеты не готовят их к новым реалиям, а работодатели ищут кандидатов с опытом и не готовы обучать новичков, заключает NYT.
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мировая экономика, китай
Мировая экономика, КИТАЙ
14:27 07.09.2026
 
Выпускники Китая массово остаются без работы из-за ИИ и кризиса

NYT: 12,7 миллиона выпускников ищут работу, а рынок сжимается под давлением технологий

© Фото : Unsplash/Nick FewingsПекин, Китай
Пекин, Китай - ПРАЙМ, 1920, 07.09.2026
© Фото : Unsplash/Nick Fewings
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МОСКВА, 7 сент — ПРАЙМ. Китайские выпускники вузов столкнулись с тяжелейшим рынком труда на фоне стремительного внедрения искусственного интеллекта, пишет The New York Times. В этом году на рынок выходят рекордные 12,7 миллиона молодых людей, что усугубляет конкуренцию за сокращающееся число начальных позиций в условиях вялой экономики.
"Мне кажется, что мы, новые выпускники, — именно те люди, которых ИИ заменит. Я правда не знаю, с чего начать, потому что не вижу надежды", — заявила 26-летняя Цзинь Шанью, выпускница Университета Гонконга по специальности "градостроительство". Она подала около 150 заявок, но безуспешно.
Уровень безработицы среди китайской молодежи (16–24 лет) в июле достиг 17,9 процента. Работодатели все чаще требуют навыков работы с ИИ, а начальные должности в администрации, исследованиях и базовом анализе автоматизируются. По словам экспертов, даже магистерские и докторские степени перестают быть гарантией трудоустройства. Одна из выпускниц подала более 2800 заявок, получив менее 20 приглашений на собеседования.
Власти Китая, опасаясь социальных последствий, оказывают давление на компании, чтобы те избегали увольнений. Однако рынок труда продолжает трансформироваться: если в производстве и логистике влияние автоматизации ощущается давно, то сектор "белых воротничков" только начинает меняться. Многие молодые люди жалуются, что университеты не готовят их к новым реалиям, а работодатели ищут кандидатов с опытом и не готовы обучать новичков, заключает NYT.
 
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