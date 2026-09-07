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Восемь госкомпаний присоединились к рекомендациям по работе с инвесторами

Восемь госкомпаний присоединились к рекомендациям по работе с инвесторами - 07.09.2026, ПРАЙМ

Восемь госкомпаний присоединились к рекомендациям по работе с инвесторами

Восемь российских публичных компаний с государственным участием присоединились к рекомендациям Минфина и Банка России по организации работы с розничными... | 07.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-07T14:31+0300

2026-09-07T14:31+0300

2026-09-07T14:37+0300

бизнес

россия

минфин

банк россии

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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Восемь российских публичных компаний с государственным участием присоединились к рекомендациям Минфина и Банка России по организации работы с розничными инвесторами, рассказал директор департамента финансовой политики министерства Алексей Яковлев. Минфин с ЦБ РФ в прошлом году опубликовали рекомендации по организации работы с розничными акционерами публичных акционерных обществ с государственным участием, акции которых допущены или планируются к допуску) к организованным торгам. Регуляторы предложили компаниям с госучастием, акции которых торгуются на бирже, придерживаться лучшей практики построения отношений с розничными инвесторами. "К сожалению, число компаний, которые взяли на вооружение эти рекомендации, оно, с одной стороны, не очень большое - это всего восемь компаний, но, с другой стороны, среди них есть крупнейшие эмитенты", - рассказал Яковлев, выступая на IR-форуме Московской биржи. "Рекомендации вышли год назад. Подготовка их была не сказать, что простой, но очень интересной, потому что задача была, прежде всего, систематизировать лучшие рыночные практики. На то это и рекомендации, а не какой-то обязательный документ", - пояснил он. По его словам, у очень многих компаний с госучастием работа с розничными инвесторами носила сугубо формальный характер, что касалось и внутренних документов, которые регламентируют эту работу, так и отчетов, которые заслушивались в рамках ежегодных заседаний. "Поэтому было понимание, что с этим нужно что-то делать, потому что раскрытие информации - это важно, но это обязанность. А грамотная работа с инвесторами - это уже про доверие. Это стратегическая задача, которая призвана повысить доверие и обезопасить от шоков, которые возникают, от повышенной волатильности", - сказал чиновник. Это инструмент, который позволяет объяснять решения, правильно заполнять информационную повестку, потому что сегодня новости распространяются с огромной скоростью, причем с абсолютно разной интерпретацией, продолжил он. "Поэтому гораздо правильнее, если правильная информация будет поступать непосредственно от самой компании и будет иметь под собой именно фундаментальные какие-то предпосылки и объяснения, нежели спекуляцию и даже банальное какое-то недопонимание", - отметил он. По его мнению, после выхода рекомендаций у госкомпаний выросло качество подготовки документов. "Но я не связываю это исключительно с тем, что были имплементированы эти рекомендации. Я думаю, это в целом осознание того, насколько сегодня важно работать с розничным инвестором", - отметил он. Следующий этап - провести качественный замер, и со стороны инвесторов, и со стороны эмитентов, считает он. "Поэтому обязательно такую работу надо сделать, потому что если мы внедряем какой-то инструмент, нужны метрики, которые позволят измерить его эффективность. И в дальнейшем уже можно будет ставить вопрос о том, насколько экстраполировать эти практики на большую часть рынка", - заключил он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, минфин, банк россии