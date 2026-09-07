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бьюти-блогер Воскресенская и бьюти-блогер Русских поделили компании

бьюти-блогер Воскресенская и бьюти-блогер Русских поделили компании - 07.09.2026, ПРАЙМ

бьюти-блогер Воскресенская и бьюти-блогер Русских поделили компании

Предприниматель Мария Воскресенская и выдвигавшаяся на выборы президента России в 2024 году бьюти-блогер Рада Русских поделили между собой столичные ООО... | 07.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-07T16:27+0300

2026-09-07T16:27+0300

2026-09-07T16:27+0300

бизнес

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москва

остров русский

роспатент

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МОСКВА, 7 сен – ПРАЙМ. Предприниматель Мария Воскресенская и выдвигавшаяся на выборы президента России в 2024 году бьюти-блогер Рада Русских поделили между собой столичные ООО "Хайдон" и ООО "Гедонист", которыми ранее владели на паритетных началах, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Русских отказалась от своей 50%-ной доли в "Хайдоне", а Воскресенская - от такой же доли в "Гедонисте", говорится в мировом соглашении, которое в понедельник утвердил арбитражный суд Москвы. К таким договоренностям бывшие бизнес-партнерши пришли в деле по иску Воскресенской, требовавшей исключить Русских из числа участников обеих компаний, которые занимаются производством и реализацией косметики под собственными брендами. Ранее представитель Воскресенской говорил в суде, что летом прошлого года Русских стала распространять недостоверную, по мнению истца, информацию как о компаниях, так и о Воскресенской, бывшей гендиректором обоих обществ. Например, заявляла о краже брендов и мошенничестве. По мнению стороны истца, "распространение такой информации препятствует нормальной деятельности обществ и достижению ими своих уставных целей". На этом основании Воскресенская просила исключить Русских. В сервисе "БИР-Аналитик" гендиректором ООО "Гедонист" с 20 июня этого года указана Русских. Из базы данных Роспатента следует, что Воскресенская владеет товарными знаками Rada Russkikh и LactoBio Rada Russkikh. Первый из них распространяется на парфюмерию, ювелирные изделия, одежду, обувь и ряд услуг, второй – только на парфюмерию и косметику. Центральная избирательная комиссия РФ в 2024 году отказала Русских в регистрации кандидатом на должность президента РФ, так как она представила в комиссию только 476 подписей в свою поддержку, а в порядке самовыдвижения кандидат должен представить не менее 300 тысяч подписей.

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