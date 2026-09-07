Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Конфликт с Ираном обошелся американскому потребителю в $100 млрд - 07.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260907/konflikt-873079899.html
Конфликт с Ираном обошелся американскому потребителю в $100 млрд
Конфликт с Ираном обошелся американскому потребителю в $100 млрд - 07.09.2026, ПРАЙМ
Конфликт с Ираном обошелся американскому потребителю в $100 млрд
Конфликт с Ираном обошелся американскому потребителю в более чем 100 миллиардов долларов из-за резкого роста цен на топливо, следует из оценки динамики цен,... | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T15:51+0300
2026-09-07T15:51+0300
мировая экономика
иран
сша
израиль
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873079899.jpg?1788785468
ВАШИНГТОН, 7 сен - ПРАЙМ. Конфликт с Ираном обошелся американскому потребителю в более чем 100 миллиардов долларов из-за резкого роста цен на топливо, следует из оценки динамики цен, проводимой Университетом Брауна. Из публикуемой университетом статистики следует, что с начала конфликта с Ираном в конце февраля жители США переплатили за бензин и дизельное топливо в общей сумме 100 миллиардов 11 миллионов 258 тысяч долларов, или по 763 доллара с одного домохозяйства. Такие расходы университет объясняет тем, что цены на бензин за время конфликта выросли на 39% и составляют по состоянию на понедельник в среднем 4,15 доллара. Подорожание бензина обошлось американцам в 54,7 миллиарда долларов расходов. В то же время, цена на дизель выросла еще больше - на 60,7%, до 5,9 доллара. Из-за этого, по данным университета, жители США были вынуждены переплатить 45,2 миллиарда долларов. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее вновь обменялись ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа (СПГ). В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.
иран
сша
израиль
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, иран, сша, израиль
Мировая экономика, ИРАН, США, ИЗРАИЛЬ
15:51 07.09.2026
 
Конфликт с Ираном обошелся американскому потребителю в $100 млрд

Браун: конфликт с Ираном обошелся американскому потребителю в 100 миллиардов долларов

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 7 сен - ПРАЙМ. Конфликт с Ираном обошелся американскому потребителю в более чем 100 миллиардов долларов из-за резкого роста цен на топливо, следует из оценки динамики цен, проводимой Университетом Брауна.
Из публикуемой университетом статистики следует, что с начала конфликта с Ираном в конце февраля жители США переплатили за бензин и дизельное топливо в общей сумме 100 миллиардов 11 миллионов 258 тысяч долларов, или по 763 доллара с одного домохозяйства.
Такие расходы университет объясняет тем, что цены на бензин за время конфликта выросли на 39% и составляют по состоянию на понедельник в среднем 4,15 доллара. Подорожание бензина обошлось американцам в 54,7 миллиарда долларов расходов.
В то же время, цена на дизель выросла еще больше - на 60,7%, до 5,9 доллара. Из-за этого, по данным университета, жители США были вынуждены переплатить 45,2 миллиарда долларов.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее вновь обменялись ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным.
Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа (СПГ). В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.
 
Мировая экономикаИРАНСШАИЗРАИЛЬ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала