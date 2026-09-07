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Конфликт с Ираном обошелся американскому потребителю в $100 млрд

Конфликт с Ираном обошелся американскому потребителю в $100 млрд - 07.09.2026, ПРАЙМ

Конфликт с Ираном обошелся американскому потребителю в $100 млрд

Конфликт с Ираном обошелся американскому потребителю в более чем 100 миллиардов долларов из-за резкого роста цен на топливо, следует из оценки динамики цен,... | 07.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-07T15:51+0300

2026-09-07T15:51+0300

2026-09-07T15:51+0300

мировая экономика

иран

сша

израиль

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ВАШИНГТОН, 7 сен - ПРАЙМ. Конфликт с Ираном обошелся американскому потребителю в более чем 100 миллиардов долларов из-за резкого роста цен на топливо, следует из оценки динамики цен, проводимой Университетом Брауна. Из публикуемой университетом статистики следует, что с начала конфликта с Ираном в конце февраля жители США переплатили за бензин и дизельное топливо в общей сумме 100 миллиардов 11 миллионов 258 тысяч долларов, или по 763 доллара с одного домохозяйства. Такие расходы университет объясняет тем, что цены на бензин за время конфликта выросли на 39% и составляют по состоянию на понедельник в среднем 4,15 доллара. Подорожание бензина обошлось американцам в 54,7 миллиарда долларов расходов. В то же время, цена на дизель выросла еще больше - на 60,7%, до 5,9 доллара. Из-за этого, по данным университета, жители США были вынуждены переплатить 45,2 миллиарда долларов. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее вновь обменялись ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа (СПГ). В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.

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мировая экономика, иран, сша, израиль