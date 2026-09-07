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Южная Корея и Франция установили стратегический промышленный диалог

Южная Корея и Франция установили стратегический промышленный диалог - 07.09.2026, ПРАЙМ

Южная Корея и Франция установили стратегический промышленный диалог

Южная Корея и Франция установили стратегический диалог для сотрудничества и координации совместной политики в сфере промышленности, сообщили в министерстве... | 07.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-07T15:32+0300

2026-09-07T15:32+0300

2026-09-07T15:32+0300

мировая экономика

южная корея

франция

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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Южная Корея и Франция установили стратегический диалог для сотрудничества и координации совместной политики в сфере промышленности, сообщили в министерстве торговли и промышленности Республики Корея. Согласно указанной информации, в понедельник министр торговли и промышленности Южной Кореи Ким Чон Кван провел переговоры с французским министром экономики, финансов, промышленного, энергетического и цифрового суверенитета Роланом Лескюром в рамках государственного визита южнокорейского президента Ли Чжэ Мена во Францию, который проходит с 6 по 9 сентября. "Главным достижением этих переговоров стало решение создать "Стратегический промышленный диалог между Республикой Корея и Францией", который станет каналом для консультаций между ключевыми ведомствами на уровне министров, курирующим политику двух стран в сфере промышленности", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте южнокорейского ведомства в понедельник. Как отмечается, в рамках диалога стороны намерены продолжить обсуждение промышленной и торговой политики, а также создать рабочие группы по основным направлениям для более детальной проработки конкретных вопросов и совместных проектов. При этом в минпромышленности Южной Кореи подчеркнули, что установление диалога заложит основу для сотрудничества между двумя странами, охватывающего весь спектр двусторонних промышленных и торговых отношений, включая промышленную политику, технологии, торговлю и инвестиции, а также цепочки поставок, экономическую безопасность и критически важные минералы.

южная корея

франция

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мировая экономика, южная корея, франция