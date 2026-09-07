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"М.Видео" привлекла кредит на 17,5 миллиарда рублей

"М.Видео" привлекла кредит на 17,5 миллиарда рублей - 07.09.2026, ПРАЙМ

"М.Видео" привлекла кредит на 17,5 миллиарда рублей

"М.Видео" привлекла кредит на 17,5 миллиарда рублей со сроком погашения до 2033 года для развития собственного маркетплейса, следует из отчета компании по МСФО. | 07.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-07T14:16+0300

2026-09-07T14:16+0300

2026-09-07T14:18+0300

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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. "М.Видео" привлекла кредит на 17,5 миллиарда рублей со сроком погашения до 2033 года для развития собственного маркетплейса, следует из отчета компании по МСФО. "В августе 2026 года был подписан новый договор с ключевым кредитором об открытии кредитной линии на сумму 17,5 миллиарда рублей со сроком погашения в сентябре 2033 года", - говорится в отчете. Согласно сообщению о существенной сделке компании, решение о ней было принято на общем собрании участников 24 августа, а реализовали сделку два дня спустя. Как пояснили РИА Новости в пресс-службе торговой сети, привлеченные средства будут направлены на развитие ключевых направлений бизнеса, включая реализацию новой стратегии по построению маркетплейса с развитой офлайн-розницей и сетью партнерских ПВЗ и постаматов. Согласно отчету, по итогам полугодия маркетплейс компании увеличил оборот в 4 раза в годовом выражении и превысил 17,7 миллиарда рублей - 11,6% от общего оборота. В июле "М.Видео" зафиксировала рекордный приток продавцов на площадку - за месяц присоединилось более 1,6 тысячи продавцов, а их общее число превысило 12 тысяч. В пресс-службе также отметили, что компания существенно перестроила структуру долгового портфеля. Так, долгосрочная часть финансовых обязательств за полгода выросла с 2,2 миллиарда до 26,7 миллиарда рублей, а краткосрочная сократилась со 150 миллиардов до 132,5 миллиарда рублей. "Компания провела реструктуризацию кредитного портфеля, в результате которой подавляющее большинство кредитных обязательств было пролонгировано на срок до семи лет", - пояснили там.

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бизнес, финансы, россия, м.видео