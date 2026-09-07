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Куба заявила о рекордном ущербе от блокады США - 07.09.2026, ПРАЙМ
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Куба заявила о рекордном ущербе от блокады США
Куба заявила о рекордном ущербе от блокады США - 07.09.2026, ПРАЙМ
Куба заявила о рекордном ущербе от блокады США
Ущерб Кубы от экономической, торговой и финансовой блокады США за период с 1 марта 2025 года по 28 февраля 2026 года составил 8,083 миллиарда долларов, что на... | 07.09.2026, ПРАЙМ
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МЕХИКО, 7 сен - ПРАЙМ. Ущерб Кубы от экономической, торговой и финансовой блокады США за период с 1 марта 2025 года по 28 февраля 2026 года составил 8,083 миллиарда долларов, что на 7% больше предыдущего рекордного показателя, заявил министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья. "Оценивается в 8,083 миллиарда долларов ущерб от блокады в период с 1 марта 2025 года по 28 февраля 2026 года - это рекордная цифра, выше рекорда прошлого года. Ущерб от блокады за этот период увеличился на 7% по сравнению с рекордным уровнем, зафиксированным год назад", - сказал Родригес на пресс-конференции. По словам министра, за десятилетия американской блокады совокупный ущерб Кубы достиг 178,7 миллиарда долларов в текущих ценах. Представленные в докладе расчеты при этом не учитывают ущерб от энергетического эмбарго Кубы и вторичных санкций США. Наиболее существенное воздействие на экономику Кубы, как указал Паррилья, связано с энергетическими ограничениями, которые препятствуют поставкам топлива и оказывают влияние на различные сферы жизни страны, а также с невозможностью доставлять на Кубу необходимые грузы, включая продукты питания, медикаменты и медицинские изделия.
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мировая экономика, куба, сша
Мировая экономика, КУБА, США
20:30 07.09.2026
 
Куба заявила о рекордном ущербе от блокады США

Глава МИД Кубы Паррилья: ущерб от блокады США за год вырос на 7%

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Кубы и флаг "Движения 26 июля" в городе Сантьяго-де-Куба
Государственный флаг Кубы и флаг Движения 26 июля в городе Сантьяго-де-Куба - ПРАЙМ, 1920, 07.09.2026
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МЕХИКО, 7 сен - ПРАЙМ. Ущерб Кубы от экономической, торговой и финансовой блокады США за период с 1 марта 2025 года по 28 февраля 2026 года составил 8,083 миллиарда долларов, что на 7% больше предыдущего рекордного показателя, заявил министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья.
"Оценивается в 8,083 миллиарда долларов ущерб от блокады в период с 1 марта 2025 года по 28 февраля 2026 года - это рекордная цифра, выше рекорда прошлого года. Ущерб от блокады за этот период увеличился на 7% по сравнению с рекордным уровнем, зафиксированным год назад", - сказал Родригес на пресс-конференции.
По словам министра, за десятилетия американской блокады совокупный ущерб Кубы достиг 178,7 миллиарда долларов в текущих ценах. Представленные в докладе расчеты при этом не учитывают ущерб от энергетического эмбарго Кубы и вторичных санкций США.
Наиболее существенное воздействие на экономику Кубы, как указал Паррилья, связано с энергетическими ограничениями, которые препятствуют поставкам топлива и оказывают влияние на различные сферы жизни страны, а также с невозможностью доставлять на Кубу необходимые грузы, включая продукты питания, медикаменты и медицинские изделия.
 
Мировая экономикаКУБАСША
 
 
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