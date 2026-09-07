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Курс юаня на Мосбирже растет после двух сессий снижения

Курс юаня на Мосбирже растет после двух сессий снижения - 07.09.2026, ПРАЙМ

Курс юаня на Мосбирже растет после двух сессий снижения

Курс китайской валюты к российской в начале недели растет в направлении 12,85 рубля после двух предыдущих сессий снижения, следует из данных Московской биржи. | 07.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-07T14:13+0300

2026-09-07T14:13+0300

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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к российской в начале недели растет в направлении 12,85 рубля после двух предыдущих сессий снижения, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 13.52 мск повышается на 6 копеек относительно предыдущего закрытия, до 12,84 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 12,78-12,89 рубля. Несмотря на текущее ослабление рубль может попытаться продолжить волну восстановления курса, считает Богдан Зварич из ПСБ. "С понедельника, втрое - до 1,92 миллиарда рублей в день в эквиваленте - снижаются объемы покупок валюты на рынке в рамках операций по бюджетному правилу, что снизит давление на рубль", - добавляет он. "Плюс к этому, можно ожидать восстановления предложения иностранной валюты за счет поступления выручки от продажи нефти в конце июля - начале августа, когда наблюдалось улучшение внешней конъюнктуры для российского сырья (рост цен, сужение спреда Brent/Urals), - заключает он.

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рынок, россия, богдан зварич, псб