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Курс юаня на Мосбирже растет, восстанавливаясь после двух дней снижения

Курс юаня на Мосбирже растет, восстанавливаясь после двух дней снижения - 07.09.2026, ПРАЙМ

Курс юаня на Мосбирже растет, восстанавливаясь после двух дней снижения

Курс китайской валюты по отношению к российской в понедельник повышается, восстанавливаясь после предыдущих двух сессий снижения, следует из данных Московской... | 07.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-07T17:31+0300

2026-09-07T17:31+0300

2026-09-07T17:46+0300

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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в понедельник повышается, восстанавливаясь после предыдущих двух сессий снижения, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.08 мск повышался на 5 копеек (+0,4%), до 12,83 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 12,78-12,89 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 86,20 рубля. На внебиржевом рынке доллар котируется по 86,07 рубля. Рубль под давлением Курс юаня на Мосбирже по отношению к российской валюте в начале недели повышается, восстанавливаясь после двух дней снижения подряд. "Общий тренд ослабления российской валюты пока сохраняется, ослабить давление на нее поможет сокращение объемов ежедневных операций Минфина в рамках бюджетного правила (с 6,5 миллиарда рублей до 2,5 миллиарда в эквиваленте)", - комментирует Спартак Соболев из "Альфа-Форекса". Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +3,83% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,40% на предыдущих торгах. Внешние факторы формируют позитивный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.10 мск повышалась на 1,4%, до 97,6 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран) снижался на 0,3%, до 98,9 пункта. Прогнозы Вторым важным фактором поддержки рубля остается жесткая денежно-кредитная политика Банка России, говорит Никита Бредихин из Go Invest. "Мы ожидаем, что на заседании 11 сентября регулятор с высокой вероятностью возьмет паузу в цикле снижения ключевой ставки. Сохранение жестких ДКУ поддержит высокие рублевые доходности и сдержит спрос на валюту со стороны населения", - добавляет он. "Рынок ожидает паузы в цикле плавного смягчения денежно-кредитной политики регулятора, что оставляет привлекательной рублевую доходность. С другой стороны, спрос на иностранную валюту со стороны импортеров остается высоким, сохраняя риски продолжения среднесрочного нисходящего тренда рубля", - полагает Соболев.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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рынок, торги, минфин, банк россии