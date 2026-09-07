Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Рубль терял позиции": аналитики дали прогноз по курсу российской валюты - 07.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260907/kurs-873088236.html
"Рубль терял позиции": аналитики дали прогноз по курсу российской валюты
"Рубль терял позиции": аналитики дали прогноз по курсу российской валюты - 07.09.2026, ПРАЙМ
"Рубль терял позиции": аналитики дали прогноз по курсу российской валюты
Курс китайской валюты по отношению к российской в понедельник вырос на фоне увеличения спроса на юаневую ликвидность, восстанавливаясь после предыдущих двух... | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T19:52+0300
2026-09-07T19:52+0300
экономика
рынок
рубль
валюта
курсы валют
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/07/1b/871788241_0:160:3075:1889_1920x0_80_0_0_ecbe1cbbedc543ab82ad68a7dab2d192.jpg
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в понедельник вырос на фоне увеличения спроса на юаневую ликвидность, восстанавливаясь после предыдущих двух сессий снижения, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 11 копеек и составил 12,89 рубля. Диапазон дневных колебаний составил 12,78-12,92 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 86,62 рубля. Рубль под давлением Курс юаня на Мосбирже по отношению к российской валюте в начале недели повышался, восстанавливаясь после двух дней снижения подряд. Рост спроса на юаневую ликвидность поддержал рост курса китайской валюты. Так, юаневая ставка денежного рынка в понедельник подскочила до +3,83% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,40% на предыдущих торгах. "Несмотря на поддержку со стороны снижения объема чистых покупок валюты Минфином (которое вступило в силу в понедельник) и растущие нефтяные котировки, российский рубль терял позиции. Давление могло оказывать отсутствие значимых результатов от проведенных на выходных переговоров по Украине. Отметить стоит и временные дисбалансы в юаневых ставках овернайт", - комментирует Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Стоимость нефти к 19.29 мск повышалась на 1%, до 97,2 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,3%, до 98,9 пункта. Прогнозы Предложение инвалюты от экспортеров, вероятно, будет пока оставаться ограниченным санкциями и геополитикой, а спрос на нее - находиться на относительно высоком уровне, в первую очередь со стороны импорта, ожидает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". "Поэтому на краткосрочном горизонте возможна консолидация курса юаня в недельном диапазоне 12,7–13 рублей", - добавляет он. Во вторник курс юаня, вероятно, продолжит находиться внутри диапазона 12,75-12,90 рубля, но в случае геополитического позитива не исключен временный уход курса чуть ниже, считает Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/07/1b/871788241_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_df7eaac202d8080c0a32d4873c7c24a4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, рубль, валюта, курсы валют
Экономика, Рынок, рубль, валюта, Курсы валют
19:52 07.09.2026
 
"Рубль терял позиции": аналитики дали прогноз по курсу российской валюты

Бабин: возможна консолидация курса юаня в недельном диапазоне 12,7–13 рублей

© РИА Новости . Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкМонеты номиналом один рубль
Монеты номиналом один рубль - ПРАЙМ, 1920, 07.09.2026
© РИА Новости . Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в понедельник вырос на фоне увеличения спроса на юаневую ликвидность, восстанавливаясь после предыдущих двух сессий снижения, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 11 копеек и составил 12,89 рубля. Диапазон дневных колебаний составил 12,78-12,92 рубля.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 86,62 рубля.

Рубль под давлением

Курс юаня на Мосбирже по отношению к российской валюте в начале недели повышался, восстанавливаясь после двух дней снижения подряд. Рост спроса на юаневую ликвидность поддержал рост курса китайской валюты.
Так, юаневая ставка денежного рынка в понедельник подскочила до +3,83% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,40% на предыдущих торгах.
"Несмотря на поддержку со стороны снижения объема чистых покупок валюты Минфином (которое вступило в силу в понедельник) и растущие нефтяные котировки, российский рубль терял позиции. Давление могло оказывать отсутствие значимых результатов от проведенных на выходных переговоров по Украине. Отметить стоит и временные дисбалансы в юаневых ставках овернайт", - комментирует Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
Стоимость нефти к 19.29 мск повышалась на 1%, до 97,2 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,3%, до 98,9 пункта.

Прогнозы

Предложение инвалюты от экспортеров, вероятно, будет пока оставаться ограниченным санкциями и геополитикой, а спрос на нее - находиться на относительно высоком уровне, в первую очередь со стороны импорта, ожидает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".
"Поэтому на краткосрочном горизонте возможна консолидация курса юаня в недельном диапазоне 12,7–13 рублей", - добавляет он.
Во вторник курс юаня, вероятно, продолжит находиться внутри диапазона 12,75-12,90 рубля, но в случае геополитического позитива не исключен временный уход курса чуть ниже, считает Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
 
ЭкономикаРынокрубльвалютаКурсы валют
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала