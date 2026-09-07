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"Рубль терял позиции": аналитики дали прогноз по курсу российской валюты
"Рубль терял позиции": аналитики дали прогноз по курсу российской валюты - 07.09.2026, ПРАЙМ
"Рубль терял позиции": аналитики дали прогноз по курсу российской валюты
Курс китайской валюты по отношению к российской в понедельник вырос на фоне увеличения спроса на юаневую ликвидность, восстанавливаясь после предыдущих двух... | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T19:52+0300
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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в понедельник вырос на фоне увеличения спроса на юаневую ликвидность, восстанавливаясь после предыдущих двух сессий снижения, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 11 копеек и составил 12,89 рубля. Диапазон дневных колебаний составил 12,78-12,92 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 86,62 рубля. Рубль под давлением Курс юаня на Мосбирже по отношению к российской валюте в начале недели повышался, восстанавливаясь после двух дней снижения подряд. Рост спроса на юаневую ликвидность поддержал рост курса китайской валюты. Так, юаневая ставка денежного рынка в понедельник подскочила до +3,83% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,40% на предыдущих торгах. "Несмотря на поддержку со стороны снижения объема чистых покупок валюты Минфином (которое вступило в силу в понедельник) и растущие нефтяные котировки, российский рубль терял позиции. Давление могло оказывать отсутствие значимых результатов от проведенных на выходных переговоров по Украине. Отметить стоит и временные дисбалансы в юаневых ставках овернайт", - комментирует Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Стоимость нефти к 19.29 мск повышалась на 1%, до 97,2 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,3%, до 98,9 пункта. Прогнозы Предложение инвалюты от экспортеров, вероятно, будет пока оставаться ограниченным санкциями и геополитикой, а спрос на нее - находиться на относительно высоком уровне, в первую очередь со стороны импорта, ожидает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". "Поэтому на краткосрочном горизонте возможна консолидация курса юаня в недельном диапазоне 12,7–13 рублей", - добавляет он. Во вторник курс юаня, вероятно, продолжит находиться внутри диапазона 12,75-12,90 рубля, но в случае геополитического позитива не исключен временный уход курса чуть ниже, считает Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
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ПРАЙМ
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рынок, рубль, валюта, курсы валют
Экономика, Рынок, рубль, валюта, Курсы валют
"Рубль терял позиции": аналитики дали прогноз по курсу российской валюты
Бабин: возможна консолидация курса юаня в недельном диапазоне 12,7–13 рублей
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в понедельник вырос на фоне увеличения спроса на юаневую ликвидность, восстанавливаясь после предыдущих двух сессий снижения, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 11 копеек и составил 12,89 рубля. Диапазон дневных колебаний составил 12,78-12,92 рубля.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 86,62 рубля.
Курс юаня на Мосбирже по отношению к российской валюте в начале недели повышался, восстанавливаясь после двух дней снижения подряд. Рост спроса на юаневую ликвидность поддержал рост курса китайской валюты.
Так, юаневая ставка денежного рынка в понедельник подскочила до +3,83% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,40% на предыдущих торгах.
"Несмотря на поддержку со стороны снижения объема чистых покупок валюты Минфином
(которое вступило в силу в понедельник) и растущие нефтяные котировки, российский рубль терял позиции. Давление могло оказывать отсутствие значимых результатов от проведенных на выходных переговоров по Украине
. Отметить стоит и временные дисбалансы в юаневых ставках овернайт", - комментирует Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
Стоимость нефти к 19.29 мск повышалась на 1%, до 97,2 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,3%, до 98,9 пункта.
Предложение инвалюты от экспортеров, вероятно, будет пока оставаться ограниченным санкциями и геополитикой, а спрос на нее - находиться на относительно высоком уровне, в первую очередь со стороны импорта, ожидает Дмитрий Бабин
из "БКС Мир инвестиций
".
"Поэтому на краткосрочном горизонте возможна консолидация курса юаня в недельном диапазоне 12,7–13 рублей", - добавляет он.
Во вторник курс юаня, вероятно, продолжит находиться внутри диапазона 12,75-12,90 рубля, но в случае геополитического позитива не исключен временный уход курса чуть ниже, считает Григорьев из банка "Санкт-Петербург".