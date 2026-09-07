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Мошенники меняют тактику, рассказали в Сбербанке

Мошенники меняют тактику, рассказали в Сбербанке - 07.09.2026, ПРАЙМ

Мошенники меняют тактику, рассказали в Сбербанке

Классический звонок мошенников под видом "товарища майора" ушел в прошлое, рассказал в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. | 07.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-07T10:17+0300

2026-09-07T10:17+0300

2026-09-07T10:17+0300

россия

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сбербанк

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - ПРАЙМ. Классический звонок мошенников под видом "товарища майора" ушел в прошлое, рассказал в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. "Классический звонок "от товарища майора" ушел в прошлое", – сказал он о мошеннических схемах в интервью в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). По данным Банка России, за первое полугодие текущего года злоумышленники пытались украсть у россиян около 3,7 триллиона рублей. Но реально похитить удалось менее 15 миллиардов рублей. Это примерно 0,4% от той суммы, на которую злоумышленники покушались. Восточный экономический форум проходил с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ. Полный текст интервью читайте на ria.ru в 10.00 мск.

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россия, общество , владивосток, сбербанк, банк россии, вэф