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Латвия планирует ввести пошлины в 300% на транзит зерна из России
Латвия планирует ввести пошлины в 300% на транзит зерна из России - 07.09.2026, ПРАЙМ
Латвия планирует ввести пошлины в 300% на транзит зерна из России
Правительство Латвии планирует ввести пошлину в 300% на транзит зерна из России и Белоруссии, передает агентство LETA со ссылкой на латвийского премьер-министра | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T21:05+0300
2026-09-07T21:05+0300
2026-09-07T21:11+0300
сельское хозяйство
россия
латвия
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пошлины
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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Правительство Латвии планирует ввести пошлину в 300% на транзит зерна из России и Белоруссии, передает агентство LETA со ссылкой на латвийского премьер-министра Андриса Кулбергса. "Правительство планирует ввести пошлину 300% на российские и белорусские зерновые грузы и их переработку", - говорится в сообщении. Кулбергс после заседания правительства сообщил журналистам, что с предложением ограничить транзит российского и белорусского зерна согласны все партии парламента Латвии. По словам премьера, планируемые меры нацелены на то, чтобы помешать экспорту российского зерна из освобожденных регионов.
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сельское хозяйство, россия, латвия, белоруссия, пошлины
Сельское хозяйство, РОССИЯ, ЛАТВИЯ, БЕЛОРУССИЯ, пошлины
Латвия планирует ввести пошлины в 300% на транзит зерна из России
Кулбергс: Латвия планирует ввести пошлину в 300% на транзит зерна из России и Белоруссии
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Правительство Латвии планирует ввести пошлину в 300% на транзит зерна из России и Белоруссии, передает агентство LETA со ссылкой на латвийского премьер-министра Андриса Кулбергса.
"Правительство планирует ввести пошлину 300% на российские и белорусские зерновые грузы и их переработку", - говорится в сообщении.
Кулбергс после заседания правительства сообщил журналистам, что с предложением ограничить транзит российского и белорусского зерна согласны все партии парламента Латвии.
По словам премьера, планируемые меры нацелены на то, чтобы помешать экспорту российского зерна из освобожденных регионов.