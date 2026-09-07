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Латвия планирует ввести пошлины в 300% на транзит зерна из России

Латвия планирует ввести пошлины в 300% на транзит зерна из России - 07.09.2026, ПРАЙМ

Латвия планирует ввести пошлины в 300% на транзит зерна из России

Правительство Латвии планирует ввести пошлину в 300% на транзит зерна из России и Белоруссии, передает агентство LETA со ссылкой на латвийского премьер-министра | 07.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-07T21:05+0300

2026-09-07T21:05+0300

2026-09-07T21:11+0300

сельское хозяйство

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белоруссия

пошлины

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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Правительство Латвии планирует ввести пошлину в 300% на транзит зерна из России и Белоруссии, передает агентство LETA со ссылкой на латвийского премьер-министра Андриса Кулбергса. "Правительство планирует ввести пошлину 300% на российские и белорусские зерновые грузы и их переработку", - говорится в сообщении. Кулбергс после заседания правительства сообщил журналистам, что с предложением ограничить транзит российского и белорусского зерна согласны все партии парламента Латвии. По словам премьера, планируемые меры нацелены на то, чтобы помешать экспорту российского зерна из освобожденных регионов.

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сельское хозяйство, россия, латвия, белоруссия, пошлины