Импортозамещение уперлось в цену: почему это так дорого

МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. За четыре года российская экономика доказала, что способна быстро перестраивать цепочки поставок и находить замену ушедшим поставщикам. Но теперь начинается более сложный этап. Вопрос уже не только в том, можно ли произвести необходимый товар внутри страны, а в том, какой ценой достигается такая независимость и что происходит с конкурентоспособностью всей экономики, если отечественный аналог оказывается существенно дороже импортного. Именно здесь импортозамещение превращается из задачи экономической безопасности в задачу экономической эффективности.Замена замене розньИсследование консалтинговой компании Б1 хорошо показывает масштаб пройденного пути, но его показатели важно правильно читать. С 2022 года корпоративный индекс импортозамещения вырос с 46 до 61 пункта. Это не означает, что 61% используемой бизнесом продукции теперь производится в России. Индекс отражает долю импорта в закупках опрошенных организаций.Рост индекса говорит прежде всего о заметном снижении импортной зависимости. Но это средняя температура по очень неоднородной экономике: заменить услугу или расходный материал оказалось несопоставимо проще, чем станок, электронный компонент или сложную технологическую систему. По отдельным категориям индекс достигает 64 пунктов для услуг и 49 пунктов для расходных материалов, но снижается до 35 пунктов для комплектующих и всего до 25 пунктов для производственного оборудования.Причина глубже санкций: чем сложнее продукт, тем больше для его воспроизводства требуется накопленных технологий, инженерных компетенций, серийности и сетей специализированных поставщиков. Россия научилась быстрее менять каналы закупок, чем воспроизводить внутри страны наиболее сложные звенья производственной цепочки.В противоречие с экономикойПечатные платы показывают, где импортозамещение начинает сталкиваться с национальной экономикой. В 2025 году российскому рынку потребовалось 123 миллиона квадратных дециметров плат, тогда как отечественные предприятия произвели лишь 29,8 миллиона — около 24% потребности. При этом материалы формируют более 40% стоимости самой платы.Китайские платы и сырье дешевле российских в среднем на 40–60%, а переход на отдельные отечественные материалы способен увеличить издержки на платы в 2–8 раз. Производители предлагают сделать их обязательными только после появления минимум трёх–пяти поставщиков по каждой критической позиции. Если локализация формируется раньше конкурентного рынка, гарантированный спрос способен закрепить высокую себестоимость вместо того, чтобы снижать её.Суверенитет в кредитГлавное ограничение второй фазы импортозамещения находится уже не на таможне, а в инвестиционной модели. Ключевая ставка Банка России сейчас составляет 14%, а средняя ставка по корпоративным кредитам сроком свыше года в июле оставалась около 13% годовых. Технологический суверенитет требует длинного инвестиционного цикла — от исследований и опытного образца до серийного производства, — тогда как высокая стоимость капитала заставляет предприятие окупать вложения быстрее.Но дешёвый кредит сам по себе проблему не решит, если производство остаётся набором изолированных проектов. Конкурентоспособное импортозамещение рождается не внутри отдельного предприятия, а внутри промышленной экосистемы, когда рядом существуют разработчики, производители компонентов, испытательные центры и достаточно большой рынок сбыта.Теплица или трамплинГосударственная поддержка оправданна там, где цена зависимости выше цены локализации, но она не должна превращаться в бессрочную защиту от неэффективности. Данные МВФ показывают: через три года субсидирование отрасли в среднем связано лишь примерно с 0,3% дополнительного роста производительности. Сам факт господдержки ещё не создаёт конкурентоспособную технологию.Защита — не самоцельРоссии нужна не политика импортозамещения любой ценой, а политика управляемой технологической независимости. Решение конфликта лежит не между двумя крайностями — открытым импортом и закрытым рынком. Критические технологии действительно необходимо локализовывать даже с первоначальной ценовой премией, но поддержка должна вести производителя по траектории: от защиты — к масштабу, от масштаба — к снижению издержек, от внутреннего спроса — к конкуренции, а затем к экспорту. Технологический суверенитет становится экономическим достижением не тогда, когда импорт удалось запретить, а тогда, когда продукт больше не нуждается в запрете импорта, чтобы выдерживать конкуренцию.Автор: Алексей Лерон, независимый финансово-экономический эксперт, кандидат экономических наук
МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. За четыре года российская экономика доказала, что способна быстро перестраивать цепочки поставок и находить замену ушедшим поставщикам. Но теперь начинается более сложный этап. Вопрос уже не только в том, можно ли произвести необходимый товар внутри страны, а в том, какой ценой достигается такая независимость и что происходит с конкурентоспособностью всей экономики, если отечественный аналог оказывается существенно дороже импортного. Именно здесь импортозамещение превращается из задачи экономической безопасности в задачу экономической эффективности.
Россия достигла абсолютного финансового суверенитета, заявил Силуанов
4 июня, 12:00
Замена замене рознь
Исследование консалтинговой компании Б1 хорошо показывает масштаб пройденного пути, но его показатели важно правильно читать. С 2022 года корпоративный индекс импортозамещения вырос с 46 до 61 пункта. Это не означает, что 61% используемой бизнесом продукции теперь производится в России. Индекс отражает долю импорта в закупках опрошенных организаций.
Рост индекса говорит прежде всего о заметном снижении импортной зависимости. Но это средняя температура по очень неоднородной экономике: заменить услугу или расходный материал оказалось несопоставимо проще, чем станок, электронный компонент или сложную технологическую систему. По отдельным категориям индекс достигает 64 пунктов для услуг и 49 пунктов для расходных материалов, но снижается до 35 пунктов для комплектующих и всего до 25 пунктов для производственного оборудования.
Причина глубже санкций: чем сложнее продукт, тем больше для его воспроизводства требуется накопленных технологий, инженерных компетенций, серийности и сетей специализированных поставщиков. Россия научилась быстрее менять каналы закупок, чем воспроизводить внутри страны наиболее сложные звенья производственной цепочки.
В противоречие с экономикой
Печатные платы показывают, где импортозамещение начинает сталкиваться с национальной экономикой. В 2025 году российскому рынку потребовалось 123 миллиона квадратных дециметров плат, тогда как отечественные предприятия произвели лишь 29,8 миллиона — около 24% потребности. При этом материалы формируют более 40% стоимости самой платы.
Китайские платы и сырье дешевле российских в среднем на 40–60%, а переход на отдельные отечественные материалы способен увеличить издержки на платы в 2–8 раз. Производители предлагают сделать их обязательными только после появления минимум трёх–пяти поставщиков по каждой критической позиции. Если локализация формируется раньше конкурентного рынка, гарантированный спрос способен закрепить высокую себестоимость вместо того, чтобы снижать её.
Суверенитет в кредит
Главное ограничение второй фазы импортозамещения находится уже не на таможне, а в инвестиционной модели. Ключевая ставка Банка России сейчас составляет 14%, а средняя ставка по корпоративным кредитам сроком свыше года в июле оставалась около 13% годовых. Технологический суверенитет требует длинного инвестиционного цикла — от исследований и опытного образца до серийного производства, — тогда как высокая стоимость капитала заставляет предприятие окупать вложения быстрее.
Россия формирует технологический суверенитет, заявил Мишустин
6 июля, 13:29
Но дешёвый кредит сам по себе проблему не решит, если производство остаётся набором изолированных проектов. Конкурентоспособное импортозамещение рождается не внутри отдельного предприятия, а внутри промышленной экосистемы, когда рядом существуют разработчики, производители компонентов, испытательные центры и достаточно большой рынок сбыта.
Теплица или трамплин
Государственная поддержка оправданна там, где цена зависимости выше цены локализации, но она не должна превращаться в бессрочную защиту от неэффективности. Данные МВФ показывают: через три года субсидирование отрасли в среднем связано лишь примерно с 0,3% дополнительного роста производительности. Сам факт господдержки ещё не создаёт конкурентоспособную технологию.
Защита — не самоцель
России нужна не политика импортозамещения любой ценой, а политика управляемой технологической независимости. Решение конфликта лежит не между двумя крайностями — открытым импортом и закрытым рынком. Критические технологии действительно необходимо локализовывать даже с первоначальной ценовой премией, но поддержка должна вести производителя по траектории: от защиты — к масштабу, от масштаба — к снижению издержек, от внутреннего спроса — к конкуренции, а затем к экспорту. Технологический суверенитет становится экономическим достижением не тогда, когда импорт удалось запретить, а тогда, когда продукт больше не нуждается в запрете импорта, чтобы выдерживать конкуренцию.
Автор: Алексей Лерон, независимый финансово-экономический эксперт, кандидат экономических наук
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.