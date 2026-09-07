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МАГАТЭ не требует от Сирии решать судьбу 73 тонн урана
МАГАТЭ не требует от Сирии решать судьбу 73 тонн урана - 07.09.2026, ПРАЙМ
МАГАТЭ не требует от Сирии решать судьбу 73 тонн урана
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не требует от Сирии принимать какое-либо конкретное решение относительно дальнейшей судьбы 73 тонн... | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T16:06+0300
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ВЕНА, 7 сен - ПРАЙМ. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не требует от Сирии принимать какое-либо конкретное решение относительно дальнейшей судьбы 73 тонн природного урана, заявил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси.
Как ранее заявил глава сирийского Управления по атомной энергии Мудар аль-Акля в интервью сирийскому телеканалу Al-Ekhbariya, Сирия передала около 73 тонн природного урана под гарантии МАГАТЭ после урегулирования остававшихся вопросов по ядерному досье прежних властей.
"Что касается его конечной судьбы и того, что с ним произойдет дальше, - это вопрос, который предстоит решать сирийскому правительству. Мы не требуем от них сделать то или иное", - сказал Гросси журналистам в Вене в понедельник.
По его словам, сирийские власти обсуждали с другими правительствами возможность вывоза этого материала из страны или другие варианты, однако у МАГАТЭ нет рекомендаций относительно его дальнейшей судьбы. "Для нас важно, что теперь, после того как материал был обнаружен, он остается под гарантиями агентства", - подчеркнул глава МАГАТЭ.
Он отметил, что для МАГАТЭ принципиально важно постоянно знать местонахождение материала и контролировать, что с ним происходит, вплоть до последнего грамма. По словам главы агентства, инспекторы уже провели учет урана, несмотря на сложные условия доступа к месту его хранения, и в настоящий момент агентство устанавливает камеры и другие средства контроля.
Объект Аль-Кибар в провинции Дейр-эз-Зор рассматривался МАГАТЭ и рядом западных государств, прежде всего США, как предполагаемый незаявленный ядерный реактор, который, по их оценкам, строился при содействии КНДР. В сентябре 2007 года объект был уничтожен ударом израильской авиации.
Впоследствии МАГАТЭ заявляло, что обнаруженные на площадке следы и особенности сооружений соответствовали версии о строительстве ядерного реактора, тогда как прежние сирийские власти это отрицали.
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мировая экономика, сирия, вена, сша, рафаэль гросси, магатэ
Мировая экономика, СИРИЯ, Вена, США, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ
МАГАТЭ не требует от Сирии решать судьбу 73 тонн урана
Гросси: МАГАТЭ не требует от Сирии решать судьбу 73 тонн природного урана
ВЕНА, 7 сен - ПРАЙМ. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не требует от Сирии принимать какое-либо конкретное решение относительно дальнейшей судьбы 73 тонн природного урана, заявил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси.
Как ранее заявил глава сирийского Управления по атомной энергии Мудар аль-Акля в интервью сирийскому телеканалу Al-Ekhbariya, Сирия передала около 73 тонн природного урана под гарантии МАГАТЭ после урегулирования остававшихся вопросов по ядерному досье прежних властей.
"Что касается его конечной судьбы и того, что с ним произойдет дальше, - это вопрос, который предстоит решать сирийскому правительству. Мы не требуем от них сделать то или иное", - сказал Гросси журналистам в Вене в понедельник.
По его словам, сирийские власти обсуждали с другими правительствами возможность вывоза этого материала из страны или другие варианты, однако у МАГАТЭ нет рекомендаций относительно его дальнейшей судьбы. "Для нас важно, что теперь, после того как материал был обнаружен, он остается под гарантиями агентства", - подчеркнул глава МАГАТЭ.
Он отметил, что для МАГАТЭ принципиально важно постоянно знать местонахождение материала и контролировать, что с ним происходит, вплоть до последнего грамма. По словам главы агентства, инспекторы уже провели учет урана, несмотря на сложные условия доступа к месту его хранения, и в настоящий момент агентство устанавливает камеры и другие средства контроля.
Объект Аль-Кибар в провинции Дейр-эз-Зор рассматривался МАГАТЭ и рядом западных государств, прежде всего США, как предполагаемый незаявленный ядерный реактор, который, по их оценкам, строился при содействии КНДР. В сентябре 2007 года объект был уничтожен ударом израильской авиации.
Впоследствии МАГАТЭ заявляло, что обнаруженные на площадке следы и особенности сооружений соответствовали версии о строительстве ядерного реактора, тогда как прежние сирийские власти это отрицали.