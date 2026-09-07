https://1prime.ru/20260907/magate-873080638.html

МАГАТЭ не требует от Сирии решать судьбу 73 тонн урана

МАГАТЭ не требует от Сирии решать судьбу 73 тонн урана - 07.09.2026, ПРАЙМ

МАГАТЭ не требует от Сирии решать судьбу 73 тонн урана

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не требует от Сирии принимать какое-либо конкретное решение относительно дальнейшей судьбы 73 тонн... | 07.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-07T16:06+0300

2026-09-07T16:06+0300

2026-09-07T16:06+0300

мировая экономика

сирия

вена

сша

рафаэль гросси

магатэ

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873080638.jpg?1788786390

ВЕНА, 7 сен - ПРАЙМ. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не требует от Сирии принимать какое-либо конкретное решение относительно дальнейшей судьбы 73 тонн природного урана, заявил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси. Как ранее заявил глава сирийского Управления по атомной энергии Мудар аль-Акля в интервью сирийскому телеканалу Al-Ekhbariya, Сирия передала около 73 тонн природного урана под гарантии МАГАТЭ после урегулирования остававшихся вопросов по ядерному досье прежних властей. "Что касается его конечной судьбы и того, что с ним произойдет дальше, - это вопрос, который предстоит решать сирийскому правительству. Мы не требуем от них сделать то или иное", - сказал Гросси журналистам в Вене в понедельник. По его словам, сирийские власти обсуждали с другими правительствами возможность вывоза этого материала из страны или другие варианты, однако у МАГАТЭ нет рекомендаций относительно его дальнейшей судьбы. "Для нас важно, что теперь, после того как материал был обнаружен, он остается под гарантиями агентства", - подчеркнул глава МАГАТЭ. Он отметил, что для МАГАТЭ принципиально важно постоянно знать местонахождение материала и контролировать, что с ним происходит, вплоть до последнего грамма. По словам главы агентства, инспекторы уже провели учет урана, несмотря на сложные условия доступа к месту его хранения, и в настоящий момент агентство устанавливает камеры и другие средства контроля. Объект Аль-Кибар в провинции Дейр-эз-Зор рассматривался МАГАТЭ и рядом западных государств, прежде всего США, как предполагаемый незаявленный ядерный реактор, который, по их оценкам, строился при содействии КНДР. В сентябре 2007 года объект был уничтожен ударом израильской авиации. Впоследствии МАГАТЭ заявляло, что обнаруженные на площадке следы и особенности сооружений соответствовали версии о строительстве ядерного реактора, тогда как прежние сирийские власти это отрицали.

сирия

вена

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сирия, вена, сша, рафаэль гросси, магатэ