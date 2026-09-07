https://1prime.ru/20260907/malajzija-873076624.html

СМИ: Малайзия может первой перейти на китайские ИИ-чипы вместо американских

СМИ: Малайзия может первой перейти на китайские ИИ-чипы вместо американских - 07.09.2026, ПРАЙМ

СМИ: Малайзия может первой перейти на китайские ИИ-чипы вместо американских

Малайзия может стать первой известной страной, правительство которой официально предпочло китайские ИИ-чипы американским, если решит использовать технологии... | 07.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-07T14:35+0300

2026-09-07T14:35+0300

2026-09-07T14:46+0300

технологии

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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Малайзия может стать первой известной страной, правительство которой официально предпочло китайские ИИ-чипы американским, если решит использовать технологии Huawei в качестве основы национального проекта стоимостью 2 миллиарда ринггитов (примерно 494 миллиона долларов), сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. "Страна Юго-Восточной Азии всерьез рассматривает возможность использования оборудования Huawei для искусственного интеллекта в качестве основы проекта стоимостью 2 миллиардов ринггитов (примерно 494 миллиона долларов)"... Если Малайзия все же решит использовать чипы Huawei, это станет первым известным случаем, когда иностранное правительство официально отдаст предпочтение китайским ускорителям искусственного интеллекта перед американскими", - передает агентство. Отмечается, что решение рассматривается на фоне американских ограничений на поставки передовых технологий Китаю и предупреждений Вашингтона о том, что использование подобных чипов может нарушать экспортные правила США. В начале октября 2022 года США запретили 28 китайским технологическим компаниям доступ к полупроводниковым микросхемам, произведенным по американским технологиям по всему миру. Запрет распространяется не только на поставки американских предприятий, но и на любую компанию в мире, использующую американские полупроводниковые технологии. Huawei работает над повышением производительности своих ИИ-чипов в условиях ограниченного доступа к зарубежным технологиям производства и укрепляет свои позиции в Китае, пишет Блумберг. Так, китайский разработчик в сфере искусственного интеллекта DeepSeek планирует использовать не менее 160 тысяч наиболее мощных ускорителей Huawei в крупном дата-центре во Внутренней Монголии. Выбор Малайзии может иметь особое значение для американских технологических компаний: страна стала одним из наиболее быстрорастущих экосистем ИИ-центров для обработки данных в мире, в том числе благодаря проектам компаний из США. Это делает ее важным рынком для таких гигантов, как Nvidia, Microsoft и Oracle, передает издание. Huawei - крупный производитель телекоммуникационного оборудования и потребительской электроники, в том числе смартфонов и ноутбуков. Компания основана в Китае в 1987 году. Работает в более чем 170 странах и регионах. Штат компании составляет около 213 тысяч сотрудников.

малайзия

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технологии, мировая экономика, малайзия, китай, сша, huawei, nvidia, microsoft