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СМИ: на Мальдивах в ноябре начнут создавать десять новых курортов
СМИ: на Мальдивах в ноябре начнут создавать десять новых курортов - 07.09.2026, ПРАЙМ
СМИ: на Мальдивах в ноябре начнут создавать десять новых курортов
Десять новых курортов начнут создавать на Мальдивах в ноябре, сообщает местный новостной портал Sun со ссылкой на слова президента страны Мохамеда Муиззу. | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T15:45+0300
2026-09-07T15:45+0300
2026-09-07T15:45+0300
туризм
бизнес
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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Десять новых курортов начнут создавать на Мальдивах в ноябре, сообщает местный новостной портал Sun со ссылкой на слова президента страны Мохамеда Муиззу.
"Правительство начнет создавать новые курорты в ноябре", - пишет Sun со ссылкой на слова Муиззу на пресс-конференции в понедельник.
Президент Мальдивской Республики отметил, что места для строительства новых курортов будут определены в течение этой недели.
После того как курорты будут построены и открыты, все граждане Мальдив станут их акционерами и смогут получать дивиденды в долларах, добавляется в сообщении
Инициатива направлена на изменение распределения национального богатства на Мальдивах, расширение участия граждан в туристической экономике и создание долгосрочного механизма для получения мальдивцами иностранной валюты напрямую через государственное развитие курортов.
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туризм, бизнес
СМИ: на Мальдивах в ноябре начнут создавать десять новых курортов
Sun: десять новых курортов начнут создавать на Мальдивах в ноябре
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Десять новых курортов начнут создавать на Мальдивах в ноябре, сообщает местный новостной портал Sun со ссылкой на слова президента страны Мохамеда Муиззу.
"Правительство начнет создавать новые курорты в ноябре", - пишет Sun со ссылкой на слова Муиззу на пресс-конференции в понедельник.
Президент Мальдивской Республики отметил, что места для строительства новых курортов будут определены в течение этой недели.
После того как курорты будут построены и открыты, все граждане Мальдив станут их акционерами и смогут получать дивиденды в долларах, добавляется в сообщении
Инициатива направлена на изменение распределения национального богатства на Мальдивах, расширение участия граждан в туристической экономике и создание долгосрочного механизма для получения мальдивцами иностранной валюты напрямую через государственное развитие курортов.