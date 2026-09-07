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СМИ: на Мальдивах в ноябре начнут создавать десять новых курортов

СМИ: на Мальдивах в ноябре начнут создавать десять новых курортов - 07.09.2026, ПРАЙМ

СМИ: на Мальдивах в ноябре начнут создавать десять новых курортов

Десять новых курортов начнут создавать на Мальдивах в ноябре, сообщает местный новостной портал Sun со ссылкой на слова президента страны Мохамеда Муиззу. | 07.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-07T15:45+0300

2026-09-07T15:45+0300

2026-09-07T15:45+0300

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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Десять новых курортов начнут создавать на Мальдивах в ноябре, сообщает местный новостной портал Sun со ссылкой на слова президента страны Мохамеда Муиззу. "Правительство начнет создавать новые курорты в ноябре", - пишет Sun со ссылкой на слова Муиззу на пресс-конференции в понедельник. Президент Мальдивской Республики отметил, что места для строительства новых курортов будут определены в течение этой недели. После того как курорты будут построены и открыты, все граждане Мальдив станут их акционерами и смогут получать дивиденды в долларах, добавляется в сообщении Инициатива направлена на изменение распределения национального богатства на Мальдивах, расширение участия граждан в туристической экономике и создание долгосрочного механизма для получения мальдивцами иностранной валюты напрямую через государственное развитие курортов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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