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Туристы из России и стран СНГ смогут летать на Маврикий через Ташкент - 07.09.2026, ПРАЙМ
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Туристы из России и стран СНГ смогут летать на Маврикий через Ташкент
Туристы из России и стран СНГ смогут летать на Маврикий через Ташкент - 07.09.2026, ПРАЙМ
Туристы из России и стран СНГ смогут летать на Маврикий через Ташкент
Туристы из стран СНГ, в частности из России, с 26 декабря смогут летать на Маврикий через Ташкент, сообщает пресс-служба узбекского комитета по туризму. | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T16:03+0300
2026-09-07T16:03+0300
туризм
бизнес
россия
ташкент
маврикий
казахстан
снг
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ТАШКЕНТ, 7 сен – ПРАЙМ. Туристы из стран СНГ, в частности из России, с 26 декабря смогут летать на Маврикий через Ташкент, сообщает пресс-служба узбекского комитета по туризму. "С 26 декабря 2026 года впервые будет запущено прямое авиасообщение по маршруту Ташкент — Маврикий… В дальнейшем туристы из Казахстана, России и других стран СНГ смогут совершать перелеты в Маврикий через Ташкент", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства. По данным пресс-службы, на первом этапе в декабре и в январе 2027 года будет выполнено всего четыре рейса по маршруту Ташкент — Маврикий — Ташкент. С июня будущего года планируется запуск регулярных рейсов по данному направлению один раз в неделю. "Новый маршрут не только открывает для туристической отрасли Узбекистана новый рынок на африканском континенте, но и повышает потенциал Ташкента как транзитного центра для направления пассажиропотока из стран Центральной Азии и СНГ в Маврикий", - добавили в туристическом ведомстве.
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туризм, бизнес, россия, ташкент, маврикий, казахстан, снг
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, Ташкент, МАВРИКИЙ, КАЗАХСТАН, СНГ
16:03 07.09.2026
 
Туристы из России и стран СНГ смогут летать на Маврикий через Ташкент

Туристы из стран СНГ с 26 декабря смогут летать на Маврикий через Ташкент

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ТАШКЕНТ, 7 сен – ПРАЙМ. Туристы из стран СНГ, в частности из России, с 26 декабря смогут летать на Маврикий через Ташкент, сообщает пресс-служба узбекского комитета по туризму.
"С 26 декабря 2026 года впервые будет запущено прямое авиасообщение по маршруту Ташкент — Маврикий… В дальнейшем туристы из Казахстана, России и других стран СНГ смогут совершать перелеты в Маврикий через Ташкент", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.
По данным пресс-службы, на первом этапе в декабре и в январе 2027 года будет выполнено всего четыре рейса по маршруту Ташкент — Маврикий — Ташкент. С июня будущего года планируется запуск регулярных рейсов по данному направлению один раз в неделю.
"Новый маршрут не только открывает для туристической отрасли Узбекистана новый рынок на африканском континенте, но и повышает потенциал Ташкента как транзитного центра для направления пассажиропотока из стран Центральной Азии и СНГ в Маврикий", - добавили в туристическом ведомстве.
 
ТуризмБизнесРОССИЯТашкентМАВРИКИЙКАЗАХСТАНСНГ
 
 
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