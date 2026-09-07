https://1prime.ru/20260907/mer-873086031.html

МЭР изучит предложения по совершенствованию механизма туристического налога

МЭР изучит предложения по совершенствованию механизма туристического налога - 07.09.2026, ПРАЙМ

МЭР изучит предложения по совершенствованию механизма туристического налога

Минэкономразвития проводит анализ инициатив от отраслевых объединений по совершенствованию туристического налога, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. | 07.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-07T18:40+0300

2026-09-07T18:40+0300

2026-09-07T18:40+0300

бизнес

туризм

максим решетников

российский союз туриндустрии

рст

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873086031.jpg?1788795638

МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Минэкономразвития проводит анализ инициатив от отраслевых объединений по совершенствованию туристического налога, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Ранее в понедельник Российский союз туриндустрии сообщил, что РСТ совместно с Российской гостиничной ассоциацией и Федерацией рестораторов и отельеров предложили усовершенствовать действующий механизм туристического налога. К обращению присоединились крупнейшие гостиничные сети, операторы и управляющие компании российского рынка. Предложения были направлены министру экономического развития РФ Максиму Решетникову. "В Минэкономразвития России поступают предложения от отраслевых объединений по совершенствованию механизма туристического налога. Ведомство проводит анализ этих инициатив, обобщает практику применения налога и учитывает позиции регионов", - сказали в пресс-службе. Там также подчеркнули, что рассмотрение всех поступающих предложений осуществляется в установленном порядке.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, туризм, максим решетников, российский союз туриндустрии, рст