Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МЭР изучит предложения по совершенствованию механизма туристического налога - 07.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260907/mer-873086031.html
МЭР изучит предложения по совершенствованию механизма туристического налога
МЭР изучит предложения по совершенствованию механизма туристического налога - 07.09.2026, ПРАЙМ
МЭР изучит предложения по совершенствованию механизма туристического налога
Минэкономразвития проводит анализ инициатив от отраслевых объединений по совершенствованию туристического налога, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T18:40+0300
2026-09-07T18:40+0300
бизнес
туризм
максим решетников
российский союз туриндустрии
рст
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873086031.jpg?1788795638
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Минэкономразвития проводит анализ инициатив от отраслевых объединений по совершенствованию туристического налога, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Ранее в понедельник Российский союз туриндустрии сообщил, что РСТ совместно с Российской гостиничной ассоциацией и Федерацией рестораторов и отельеров предложили усовершенствовать действующий механизм туристического налога. К обращению присоединились крупнейшие гостиничные сети, операторы и управляющие компании российского рынка. Предложения были направлены министру экономического развития РФ Максиму Решетникову. "В Минэкономразвития России поступают предложения от отраслевых объединений по совершенствованию механизма туристического налога. Ведомство проводит анализ этих инициатив, обобщает практику применения налога и учитывает позиции регионов", - сказали в пресс-службе. Там также подчеркнули, что рассмотрение всех поступающих предложений осуществляется в установленном порядке.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, туризм, максим решетников, российский союз туриндустрии, рст
Бизнес, Туризм, Максим Решетников, Российский союз туриндустрии, РСТ
18:40 07.09.2026
 
МЭР изучит предложения по совершенствованию механизма туристического налога

МЭР проводит анализ инициатив по совершенствованию туристического налога

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Минэкономразвития проводит анализ инициатив от отраслевых объединений по совершенствованию туристического налога, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее в понедельник Российский союз туриндустрии сообщил, что РСТ совместно с Российской гостиничной ассоциацией и Федерацией рестораторов и отельеров предложили усовершенствовать действующий механизм туристического налога. К обращению присоединились крупнейшие гостиничные сети, операторы и управляющие компании российского рынка. Предложения были направлены министру экономического развития РФ Максиму Решетникову.
"В Минэкономразвития России поступают предложения от отраслевых объединений по совершенствованию механизма туристического налога. Ведомство проводит анализ этих инициатив, обобщает практику применения налога и учитывает позиции регионов", - сказали в пресс-службе.
Там также подчеркнули, что рассмотрение всех поступающих предложений осуществляется в установленном порядке.
 
БизнесТуризмМаксим РешетниковРоссийский союз туриндустрииРСТ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала