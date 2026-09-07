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МЭР изучит предложения по совершенствованию механизма туристического налога
МЭР изучит предложения по совершенствованию механизма туристического налога - 07.09.2026, ПРАЙМ
МЭР изучит предложения по совершенствованию механизма туристического налога
Минэкономразвития проводит анализ инициатив от отраслевых объединений по совершенствованию туристического налога, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T18:40+0300
2026-09-07T18:40+0300
2026-09-07T18:40+0300
бизнес
туризм
максим решетников
российский союз туриндустрии
рст
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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Минэкономразвития проводит анализ инициатив от отраслевых объединений по совершенствованию туристического налога, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее в понедельник Российский союз туриндустрии сообщил, что РСТ совместно с Российской гостиничной ассоциацией и Федерацией рестораторов и отельеров предложили усовершенствовать действующий механизм туристического налога. К обращению присоединились крупнейшие гостиничные сети, операторы и управляющие компании российского рынка. Предложения были направлены министру экономического развития РФ Максиму Решетникову.
"В Минэкономразвития России поступают предложения от отраслевых объединений по совершенствованию механизма туристического налога. Ведомство проводит анализ этих инициатив, обобщает практику применения налога и учитывает позиции регионов", - сказали в пресс-службе.
Там также подчеркнули, что рассмотрение всех поступающих предложений осуществляется в установленном порядке.
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бизнес, туризм, максим решетников, российский союз туриндустрии, рст
Бизнес, Туризм, Максим Решетников, Российский союз туриндустрии, РСТ
МЭР изучит предложения по совершенствованию механизма туристического налога
МЭР проводит анализ инициатив по совершенствованию туристического налога
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Минэкономразвития проводит анализ инициатив от отраслевых объединений по совершенствованию туристического налога, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее в понедельник Российский союз туриндустрии сообщил, что РСТ совместно с Российской гостиничной ассоциацией и Федерацией рестораторов и отельеров предложили усовершенствовать действующий механизм туристического налога. К обращению присоединились крупнейшие гостиничные сети, операторы и управляющие компании российского рынка. Предложения были направлены министру экономического развития РФ Максиму Решетникову.
"В Минэкономразвития России поступают предложения от отраслевых объединений по совершенствованию механизма туристического налога. Ведомство проводит анализ этих инициатив, обобщает практику применения налога и учитывает позиции регионов", - сказали в пресс-службе.
Там также подчеркнули, что рассмотрение всех поступающих предложений осуществляется в установленном порядке.