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Минэкономразвития сохранило прогноз по числу въездных туристов в Россию

Минэкономразвития сохранило прогноз по числу въездных туристов в Россию - 07.09.2026, ПРАЙМ

Минэкономразвития сохранило прогноз по числу въездных туристов в Россию

Минэкономразвития сохраняет прогноз по количеству въездных туристов в Россию в 2026 году на уровне 6,5 миллиона человек, по итогам первого РФ уже посетило на... | 07.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-07T20:16+0300

2026-09-07T20:16+0300

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бизнес

туризм

ближний восток

китай

кнр

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - ПРАЙМ. Минэкономразвития сохраняет прогноз по количеству въездных туристов в Россию в 2026 году на уровне 6,5 миллиона человек, по итогам первого РФ уже посетило на 20% больше иностранных туристов, чем год назад, заявил РИА Новости в рамках ВЭФ директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев. В середине апреля министр экономического развития Максим Решетников сообщал, что иностранный турпоток в Россию составит 6,5 миллиона человек к концу года. "У нас 6,5 миллиона человек - это ориентир по нацпроекту. Пока идем в пределах тех цифр и значений, которые мы себе и ставили как ориентир на этот год", - сказал Кондратьев. Он добавил, что статистика показывает, что по итогам полугодия "сохраняется положительная динамика" и "довольно хорошая" - рост на 20% в сравнении с первой половиной 2025 года, даже несмотря на события на Ближнем Востоке. Кроме того, по словам Кондратьева, ряд туроператоров тоже подтверждают, что на осень хорошие бронирования по гостиницам. Свои плоды дал и безвизовый режим с КНР: по въезду по итогам первой половины 2026 года - рост на 10%. "Если посмотрим выезд там, понятно, очень хороший рост, больше 60% по нашим гражданам", - добавил он. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 9 сентября в 10.00 мск.

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бизнес, туризм, ближний восток, китай, кнр, максим решетников