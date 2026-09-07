https://1prime.ru/20260907/mer-873088995.html
Минэкономразвития сохранило прогноз по числу въездных туристов в Россию
Минэкономразвития сохранило прогноз по числу въездных туристов в Россию - 07.09.2026, ПРАЙМ
Минэкономразвития сохранило прогноз по числу въездных туристов в Россию
Минэкономразвития сохраняет прогноз по количеству въездных туристов в Россию в 2026 году на уровне 6,5 миллиона человек, по итогам первого РФ уже посетило на... | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T20:16+0300
2026-09-07T20:16+0300
2026-09-07T20:22+0300
бизнес
туризм
ближний восток
китай
кнр
максим решетников
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873088995.jpg?1788801761
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - ПРАЙМ. Минэкономразвития сохраняет прогноз по количеству въездных туристов в Россию в 2026 году на уровне 6,5 миллиона человек, по итогам первого РФ уже посетило на 20% больше иностранных туристов, чем год назад, заявил РИА Новости в рамках ВЭФ директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев. В середине апреля министр экономического развития Максим Решетников сообщал, что иностранный турпоток в Россию составит 6,5 миллиона человек к концу года. "У нас 6,5 миллиона человек - это ориентир по нацпроекту. Пока идем в пределах тех цифр и значений, которые мы себе и ставили как ориентир на этот год", - сказал Кондратьев. Он добавил, что статистика показывает, что по итогам полугодия "сохраняется положительная динамика" и "довольно хорошая" - рост на 20% в сравнении с первой половиной 2025 года, даже несмотря на события на Ближнем Востоке. Кроме того, по словам Кондратьева, ряд туроператоров тоже подтверждают, что на осень хорошие бронирования по гостиницам. Свои плоды дал и безвизовый режим с КНР: по въезду по итогам первой половины 2026 года - рост на 10%. "Если посмотрим выезд там, понятно, очень хороший рост, больше 60% по нашим гражданам", - добавил он. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 9 сентября в 10.00 мск.
ближний восток
китай
кнр
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, туризм, ближний восток, китай, кнр, максим решетников
Бизнес, Туризм, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, КИТАЙ, КНР, Максим Решетников
Минэкономразвития сохранило прогноз по числу въездных туристов в Россию
Минэкономразвития сохранило прогноз по количеству въездных туристов в Россию в 2026 году
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - ПРАЙМ. Минэкономразвития сохраняет прогноз по количеству въездных туристов в Россию в 2026 году на уровне 6,5 миллиона человек, по итогам первого РФ уже посетило на 20% больше иностранных туристов, чем год назад, заявил РИА Новости в рамках ВЭФ директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев.
В середине апреля министр экономического развития Максим Решетников сообщал, что иностранный турпоток в Россию составит 6,5 миллиона человек к концу года.
"У нас 6,5 миллиона человек - это ориентир по нацпроекту. Пока идем в пределах тех цифр и значений, которые мы себе и ставили как ориентир на этот год", - сказал Кондратьев.
Он добавил, что статистика показывает, что по итогам полугодия "сохраняется положительная динамика" и "довольно хорошая" - рост на 20% в сравнении с первой половиной 2025 года, даже несмотря на события на Ближнем Востоке.
Кроме того, по словам Кондратьева, ряд туроператоров тоже подтверждают, что на осень хорошие бронирования по гостиницам. Свои плоды дал и безвизовый режим с КНР: по въезду по итогам первой половины 2026 года - рост на 10%. "Если посмотрим выезд там, понятно, очень хороший рост, больше 60% по нашим гражданам", - добавил он.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 9 сентября в 10.00 мск.