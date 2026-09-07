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Объем фонда нацблагостстояния за август вырос на 474 миллиарда рублей - 07.09.2026, ПРАЙМ
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Объем фонда нацблагостстояния за август вырос на 474 миллиарда рублей
Объем фонда нацблагостстояния за август вырос на 474 миллиарда рублей - 07.09.2026, ПРАЙМ
Объем фонда нацблагостстояния за август вырос на 474 миллиарда рублей
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за август вырос на 474 миллиарда рублей - до 13,195 триллиона рублей, а в долларах сократился на 5,15 миллиарда,... | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T16:29+0300
2026-09-07T16:29+0300
финансы
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банк россии
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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за август вырос на 474 миллиарда рублей - до 13,195 триллиона рублей, а в долларах сократился на 5,15 миллиарда, до 154,14 миллиарда, сообщает Минфин России. "По состоянию на 1 сентября 2026 г. объем ФНБ составил 13 194 879,6 млн рублей или 5,6% ВВП, прогнозируемого на 2026 год..., что эквивалентно 154 144,5 млн долл. США", - говорится в материалах на сайте. Объем ликвидных активов фонда (средства на банковских счетах в Банке России) составил эквивалент 3,998 триллиона рублей или 46,7 миллиарда долларов (1,7% ВВП, прогнозируемого на 2026 год), отмечается в материалах. По состоянию на 1 сентября на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено 184 миллиарда китайских юаней, 131,49 килограмма золота в обезличенной форме, 1,68 миллиарда рублей, отмечается в материалах.
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финансы, фнб, банк россии, минфин рф
Финансы, ФНБ, Банк России, Минфин РФ
16:29 07.09.2026
 
Объем фонда нацблагостстояния за август вырос на 474 миллиарда рублей

Минфин: объем ФНБ за август вырос на 474 миллиарда рублей, в долларах сократился на 5,15

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗдание министерства финансов РФ
Здание министерства финансов РФ - ПРАЙМ, 1920, 07.09.2026
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за август вырос на 474 миллиарда рублей - до 13,195 триллиона рублей, а в долларах сократился на 5,15 миллиарда, до 154,14 миллиарда, сообщает Минфин России.
"По состоянию на 1 сентября 2026 г. объем ФНБ составил 13 194 879,6 млн рублей или 5,6% ВВП, прогнозируемого на 2026 год..., что эквивалентно 154 144,5 млн долл. США", - говорится в материалах на сайте.
Объем ликвидных активов фонда (средства на банковских счетах в Банке России) составил эквивалент 3,998 триллиона рублей или 46,7 миллиарда долларов (1,7% ВВП, прогнозируемого на 2026 год), отмечается в материалах.
По состоянию на 1 сентября на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено 184 миллиарда китайских юаней, 131,49 килограмма золота в обезличенной форме, 1,68 миллиарда рублей, отмечается в материалах.
 
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