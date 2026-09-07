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Минпромторг предлагает партионный учет кормов вместо поэкземплярного - 07.09.2026, ПРАЙМ
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Минпромторг предлагает партионный учет кормов вместо поэкземплярного
Минпромторг предлагает партионный учет кормов вместо поэкземплярного - 07.09.2026, ПРАЙМ
Минпромторг предлагает партионный учет кормов вместо поэкземплярного
Министерство промышленности и торговли РФ предлагает заменить поэкземплярный учет кормов для животных на учет по партиям, а также перенести старт этого этапа с... | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T16:54+0300
2026-09-07T17:07+0300
бизнес
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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Министерство промышленности и торговли РФ предлагает заменить поэкземплярный учет кормов для животных на учет по партиям, а также перенести старт этого этапа с 1 декабря 2026 года на начало следующего лета, соответствующий проект постановления правительства РФ опубликован на сайте официальной публикации проектов нормативных актов. Согласно действующему постановлению правительства, с 1 декабря 2026 года участники оборота кормов для животных должны перейти на полную поэкземплярную прослеживаемость. Этот режим потребует от участников рынка указывать в сопроводительных документах (УПД) индивидуальный код маркировки каждого конкретного пакета корма внутри короба или паллеты. В случае утверждения изменений, с 1 июня 2027 года участники оборота кормов для животных обязаны указывать номера производственных партий при нанесении кодов маркировки, передаче товаров и оформлении документов. Вместо отслеживания каждой отдельной упаковки вводится учет по партиям. Как объяснили РИА Новости в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы "Честный знак"), мера позволит сделать прослеживаемость продукции более детальной, сохранив при этом удобную для отрасли модель работы. "Такой подход, как ожидается, сделает рынок кормов прозрачнее и повысит точность данных, которыми обмениваются участники оборота, включая производителей, поставщиков и торговые сети. Кроме того, детализация до уровня производственной партии позволит оперативно останавливать оборот обнаруженного сомнительного товара – контролирующие органы смогут точечно пресекать его реализацию, не блокируя продажи всей остальной продукции тех же марок", - объяснили там. Документ вступает в силу со дня официального опубликования. Отдельные положения начнут действовать с 1 апреля и 1 июня 2027 года.
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бизнес
Бизнес
16:54 07.09.2026 (обновлено: 17:07 07.09.2026)
 
Минпромторг предлагает партионный учет кормов вместо поэкземплярного

Минпромторг предложил заменить поэкземплярный учет кормов для животных на учет по партиям

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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Министерство промышленности и торговли РФ предлагает заменить поэкземплярный учет кормов для животных на учет по партиям, а также перенести старт этого этапа с 1 декабря 2026 года на начало следующего лета, соответствующий проект постановления правительства РФ опубликован на сайте официальной публикации проектов нормативных актов.
Согласно действующему постановлению правительства, с 1 декабря 2026 года участники оборота кормов для животных должны перейти на полную поэкземплярную прослеживаемость. Этот режим потребует от участников рынка указывать в сопроводительных документах (УПД) индивидуальный код маркировки каждого конкретного пакета корма внутри короба или паллеты.
В случае утверждения изменений, с 1 июня 2027 года участники оборота кормов для животных обязаны указывать номера производственных партий при нанесении кодов маркировки, передаче товаров и оформлении документов.
Вместо отслеживания каждой отдельной упаковки вводится учет по партиям.
Как объяснили РИА Новости в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы "Честный знак"), мера позволит сделать прослеживаемость продукции более детальной, сохранив при этом удобную для отрасли модель работы.
"Такой подход, как ожидается, сделает рынок кормов прозрачнее и повысит точность данных, которыми обмениваются участники оборота, включая производителей, поставщиков и торговые сети. Кроме того, детализация до уровня производственной партии позволит оперативно останавливать оборот обнаруженного сомнительного товара – контролирующие органы смогут точечно пресекать его реализацию, не блокируя продажи всей остальной продукции тех же марок", - объяснили там.
Документ вступает в силу со дня официального опубликования. Отдельные положения начнут действовать с 1 апреля и 1 июня 2027 года.
 
Бизнес
 
 
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