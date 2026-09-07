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В Минпромторге заявили о росте в отрасли сельхозмашиностроения

В Минпромторге заявили о росте в отрасли сельхозмашиностроения - 07.09.2026, ПРАЙМ

В Минпромторге заявили о росте в отрасли сельхозмашиностроения

Снижение в отрасли сельхозмашиностроения России в текущем году прекратилось, так, за январь-июль производство выросло почти на 4% в годовом выражении, а продажи | 07.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-07T18:09+0300

2026-09-07T18:09+0300

2026-09-07T18:09+0300

промышленность

бизнес

антон алиханов

оксана лут

минпромторг

минсельхоз

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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Снижение в отрасли сельхозмашиностроения России в текущем году прекратилось, так, за январь-июль производство выросло почти на 4% в годовом выражении, а продажи - на 4,3%, говорится в сообщении Минпромторга России со ссылкой на главу ведомства Антона Алиханова. "В 2026 году в целом прекратился тренд на снижение в сельхозмашиностроении – за 7 месяцев производство выросло почти на 4%, а рынок – на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в сообщении. Алиханов и глава Минсельхоза России Оксана Лут провели совещание, посвященное вопросам развития сельскохозяйственного машиностроения. В мероприятии приняли участие представители крупнейших производителей самоходной техники, а также отраслевых ассоциаций и союзов.

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промышленность, бизнес, антон алиханов, оксана лут, минпромторг, минсельхоз