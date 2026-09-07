https://1prime.ru/20260907/minselhoz-873084878.html

Минсельхоз назвал обновление парка сельхозтехники одной из ключевых задач

Минсельхоз назвал обновление парка сельхозтехники одной из ключевых задач - 07.09.2026, ПРАЙМ

Минсельхоз назвал обновление парка сельхозтехники одной из ключевых задач

Обновление парка сельхозтехники остается одной из ключевых задач для российского агропромышленного комплекса, заявила глава Минсельхоза России Оксана Лут. | 07.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-07T17:58+0300

2026-09-07T17:58+0300

2026-09-07T17:58+0300

сельское хозяйство

россия

оксана лут

антон алиханов

минпромторг

минсельхоз

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873084878.jpg?1788793107

МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Обновление парка сельхозтехники остается одной из ключевых задач для российского агропромышленного комплекса, заявила глава Минсельхоза России Оксана Лут. Министр промышленности и торговли Антон Алиханов и министр сельского хозяйства провели совещание по вопросам развития сельскохозяйственного машиностроения. В мероприятии приняли участие представители крупнейших производителей самоходной техники, а также отраслевых ассоциаций и союзов. "Обновление парка техники остается одной из ключевых задач для российского АПК. В рамках федерального проекта "Техническая и технологическая независимость сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности" предусмотрено увеличение доли отечественных машин и оборудования", - приводятся слова Лут в сообщении Минпромторга России по итогам совещания. В министерстве отметили, что для укрепления межведомственной кооперации на базе Минпромторга создан специализированный научно-технический совет. В рамках его работы организовано взаимодействие между машиностроителями и аграриями. Это обеспечивает приоритетное создание востребованной техники для стабильной работы агропромышленного комплекса страны.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сельское хозяйство, россия, оксана лут, антон алиханов, минпромторг, минсельхоз