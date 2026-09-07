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Минсельхоз назвал обновление парка сельхозтехники одной из ключевых задач
Минсельхоз назвал обновление парка сельхозтехники одной из ключевых задач - 07.09.2026, ПРАЙМ
Минсельхоз назвал обновление парка сельхозтехники одной из ключевых задач
Обновление парка сельхозтехники остается одной из ключевых задач для российского агропромышленного комплекса, заявила глава Минсельхоза России Оксана Лут. | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T17:58+0300
2026-09-07T17:58+0300
2026-09-07T17:58+0300
сельское хозяйство
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минпромторг
минсельхоз
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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Обновление парка сельхозтехники остается одной из ключевых задач для российского агропромышленного комплекса, заявила глава Минсельхоза России Оксана Лут.
Министр промышленности и торговли Антон Алиханов и министр сельского хозяйства провели совещание по вопросам развития сельскохозяйственного машиностроения. В мероприятии приняли участие представители крупнейших производителей самоходной техники, а также отраслевых ассоциаций и союзов.
"Обновление парка техники остается одной из ключевых задач для российского АПК. В рамках федерального проекта "Техническая и технологическая независимость сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности" предусмотрено увеличение доли отечественных машин и оборудования", - приводятся слова Лут в сообщении Минпромторга России по итогам совещания.
В министерстве отметили, что для укрепления межведомственной кооперации на базе Минпромторга создан специализированный научно-технический совет. В рамках его работы организовано взаимодействие между машиностроителями и аграриями. Это обеспечивает приоритетное создание востребованной техники для стабильной работы агропромышленного комплекса страны.
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сельское хозяйство, россия, оксана лут, антон алиханов, минпромторг, минсельхоз
Сельское хозяйство, РОССИЯ, Оксана Лут, Антон Алиханов, Минпромторг, Минсельхоз
Минсельхоз назвал обновление парка сельхозтехники одной из ключевых задач
Глава Минсельхоза Лут: обновление парка сельхозтехники остается одной из ключевых задач
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Обновление парка сельхозтехники остается одной из ключевых задач для российского агропромышленного комплекса, заявила глава Минсельхоза России Оксана Лут.
Министр промышленности и торговли Антон Алиханов и министр сельского хозяйства провели совещание по вопросам развития сельскохозяйственного машиностроения. В мероприятии приняли участие представители крупнейших производителей самоходной техники, а также отраслевых ассоциаций и союзов.
"Обновление парка техники остается одной из ключевых задач для российского АПК. В рамках федерального проекта "Техническая и технологическая независимость сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности" предусмотрено увеличение доли отечественных машин и оборудования", - приводятся слова Лут в сообщении Минпромторга России по итогам совещания.
В министерстве отметили, что для укрепления межведомственной кооперации на базе Минпромторга создан специализированный научно-технический совет. В рамках его работы организовано взаимодействие между машиностроителями и аграриями. Это обеспечивает приоритетное создание востребованной техники для стабильной работы агропромышленного комплекса страны.