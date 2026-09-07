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Россия и Сербия договорились о расширении авиасообщения

Россия и Сербия договорились о расширении авиасообщения - 07.09.2026, ПРАЙМ

Россия и Сербия договорились о расширении авиасообщения

Авиационные власти России и Сербии договорились о расширении авиасообщения, теперь сербские авиакомпании смогут выполнять рейсы в Калининград, сообщил Минтранс... | 07.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-07T15:18+0300

2026-09-07T15:18+0300

2026-09-07T15:18+0300

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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Авиационные власти России и Сербии договорились о расширении авиасообщения, теперь сербские авиакомпании смогут выполнять рейсы в Калининград, сообщил Минтранс РФ. "Сербские авиакомпании смогут выполнять полеты в Калининград. Авиационные власти двух стран договорились о расширении двустороннего воздушного сообщения. Назначенные сербские авиаперевозчики смогут выполнять регулярные рейсы из городов Сербии в Калининград и обратно", - говорится в сообщении. Отмечается, что такой шаг создает новые возможности для развития туристических, деловых и культурных связей между регионами России и Сербии, а также способствует повышению транспортной доступности Калининградской области.

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бизнес, россия, сербия, калининград