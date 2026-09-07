https://1prime.ru/20260907/mintrans-873077753.html
Россия и Сербия договорились о расширении авиасообщения
Россия и Сербия договорились о расширении авиасообщения - 07.09.2026, ПРАЙМ
Россия и Сербия договорились о расширении авиасообщения
Авиационные власти России и Сербии договорились о расширении авиасообщения, теперь сербские авиакомпании смогут выполнять рейсы в Калининград, сообщил Минтранс... | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T15:18+0300
2026-09-07T15:18+0300
2026-09-07T15:18+0300
бизнес
россия
сербия
калининград
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0b/864425006_0:139:3151:1911_1920x0_80_0_0_d79d36b60120323a006a9eb570bcb7f9.jpg
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Авиационные власти России и Сербии договорились о расширении авиасообщения, теперь сербские авиакомпании смогут выполнять рейсы в Калининград, сообщил Минтранс РФ. "Сербские авиакомпании смогут выполнять полеты в Калининград. Авиационные власти двух стран договорились о расширении двустороннего воздушного сообщения. Назначенные сербские авиаперевозчики смогут выполнять регулярные рейсы из городов Сербии в Калининград и обратно", - говорится в сообщении. Отмечается, что такой шаг создает новые возможности для развития туристических, деловых и культурных связей между регионами России и Сербии, а также способствует повышению транспортной доступности Калининградской области.
сербия
калининград
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0b/864425006_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_70e4512ca7474ddbd0d3800507cd8c2a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, сербия, калининград
Бизнес, РОССИЯ, СЕРБИЯ, КАЛИНИНГРАД
Россия и Сербия договорились о расширении авиасообщения
Минтранс: сербские авиакомпании смогут выполнять рейсы в Калининград
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Авиационные власти России и Сербии договорились о расширении авиасообщения, теперь сербские авиакомпании смогут выполнять рейсы в Калининград, сообщил Минтранс РФ.
"Сербские авиакомпании смогут выполнять полеты в Калининград. Авиационные власти двух стран договорились о расширении двустороннего воздушного сообщения. Назначенные сербские авиаперевозчики смогут выполнять регулярные рейсы из городов Сербии в Калининград и обратно", - говорится в сообщении.
Отмечается, что такой шаг создает новые возможности для развития туристических, деловых и культурных связей между регионами России и Сербии, а также способствует повышению транспортной доступности Калининградской области.