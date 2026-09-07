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Россия и Сербия договорились о расширении авиасообщения - 07.09.2026, ПРАЙМ
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Россия и Сербия договорились о расширении авиасообщения
Россия и Сербия договорились о расширении авиасообщения - 07.09.2026, ПРАЙМ
Россия и Сербия договорились о расширении авиасообщения
Авиационные власти России и Сербии договорились о расширении авиасообщения, теперь сербские авиакомпании смогут выполнять рейсы в Калининград, сообщил Минтранс... | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T15:18+0300
2026-09-07T15:18+0300
бизнес
россия
сербия
калининград
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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Авиационные власти России и Сербии договорились о расширении авиасообщения, теперь сербские авиакомпании смогут выполнять рейсы в Калининград, сообщил Минтранс РФ. "Сербские авиакомпании смогут выполнять полеты в Калининград. Авиационные власти двух стран договорились о расширении двустороннего воздушного сообщения. Назначенные сербские авиаперевозчики смогут выполнять регулярные рейсы из городов Сербии в Калининград и обратно", - говорится в сообщении. Отмечается, что такой шаг создает новые возможности для развития туристических, деловых и культурных связей между регионами России и Сербии, а также способствует повышению транспортной доступности Калининградской области.
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бизнес, россия, сербия, калининград
Бизнес, РОССИЯ, СЕРБИЯ, КАЛИНИНГРАД
15:18 07.09.2026
 
Россия и Сербия договорились о расширении авиасообщения

Минтранс: сербские авиакомпании смогут выполнять рейсы в Калининград

© РИА Новости . Михаил ГоленковАэропорт "Храброво" в Калининграде
Аэропорт Храброво в Калининграде - ПРАЙМ, 1920, 07.09.2026
© РИА Новости . Михаил Голенков
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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Авиационные власти России и Сербии договорились о расширении авиасообщения, теперь сербские авиакомпании смогут выполнять рейсы в Калининград, сообщил Минтранс РФ.
"Сербские авиакомпании смогут выполнять полеты в Калининград. Авиационные власти двух стран договорились о расширении двустороннего воздушного сообщения. Назначенные сербские авиаперевозчики смогут выполнять регулярные рейсы из городов Сербии в Калининград и обратно", - говорится в сообщении.
Отмечается, что такой шаг создает новые возможности для развития туристических, деловых и культурных связей между регионами России и Сербии, а также способствует повышению транспортной доступности Калининградской области.
 
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