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Мишустин примет участие в завершении строительства моста на границе с КНДР

Мишустин примет участие в завершении строительства моста на границе с КНДР - 07.09.2026, ПРАЙМ

Мишустин примет участие в завершении строительства моста на границе с КНДР

Премьер-министр России Михаил Мишустин в режиме видеоконференции примет участие в завершении строительства автомобильного моста через реку Туманную на границе... | 07.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-07T00:16+0300

2026-09-07T00:16+0300

2026-09-07T00:16+0300

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арктика

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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин в режиме видеоконференции примет участие в завершении строительства автомобильного моста через реку Туманную на границе России и КНДР, сообщили в пресс-службе правительства. "Седьмого сентября председатель правительства России Михаил Мишустин в режиме видеоконференции примет участие в церемонии завершения строительства автомобильного моста через реку Туманную на российско-корейской границе", - говорится в сообщении. В мероприятии также примут участие министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов, министр транспорта Андрей Никитин, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков и губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Как уточнили в пресс-службе, со стороны КНДР в церемонии примет участие председатель кабинета министров страны Пак Тхэ Сон. Соглашение о реализации проекта было подписано в 2024 году в присутствии президента РФ Владимира Путина и председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына. В апреле 2025 года Мишустин и Пак Тхэ Сон дали старт строительным работам. По мосту Дружбы через реку Туманная действует железнодорожный маршрут, но его было недостаточно для обеспечения потребностей в перевозках. По новому мосту будет осуществляться круглогодичное автомобильное движение. Новый мост позволит предпринимателям существенно нарастить объемы перевозок и сократить транспортные издержки, обеспечит надежные и стабильные поставки различной продукции, что будет способствовать расширению торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.

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дальний восток

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россия, кндр, дальний восток, арктика, михаил мишустин, александр козлов, алексей чекунков