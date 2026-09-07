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Мишустин примет участие в завершении строительства моста на границе с КНДР
Мишустин примет участие в завершении строительства моста на границе с КНДР - 07.09.2026, ПРАЙМ
Мишустин примет участие в завершении строительства моста на границе с КНДР
Премьер-министр России Михаил Мишустин в режиме видеоконференции примет участие в завершении строительства автомобильного моста через реку Туманную на границе... | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T00:16+0300
2026-09-07T00:16+0300
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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин в режиме видеоконференции примет участие в завершении строительства автомобильного моста через реку Туманную на границе России и КНДР, сообщили в пресс-службе правительства.
"Седьмого сентября председатель правительства России Михаил Мишустин в режиме видеоконференции примет участие в церемонии завершения строительства автомобильного моста через реку Туманную на российско-корейской границе", - говорится в сообщении.
В мероприятии также примут участие министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов, министр транспорта Андрей Никитин, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков и губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
Как уточнили в пресс-службе, со стороны КНДР в церемонии примет участие председатель кабинета министров страны Пак Тхэ Сон.
Соглашение о реализации проекта было подписано в 2024 году в присутствии президента РФ Владимира Путина и председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына. В апреле 2025 года Мишустин и Пак Тхэ Сон дали старт строительным работам.
По мосту Дружбы через реку Туманная действует железнодорожный маршрут, но его было недостаточно для обеспечения потребностей в перевозках. По новому мосту будет осуществляться круглогодичное автомобильное движение.
Новый мост позволит предпринимателям существенно нарастить объемы перевозок и сократить транспортные издержки, обеспечит надежные и стабильные поставки различной продукции, что будет способствовать расширению торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.
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россия, кндр, дальний восток, арктика, михаил мишустин, александр козлов, алексей чекунков
РОССИЯ, КНДР, Дальний Восток, АРКТИКА, Михаил Мишустин, Александр Козлов, Алексей Чекунков
Мишустин примет участие в завершении строительства моста на границе с КНДР
Мишустин примет участие в завершении строительства моста на границе России и КНДР
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин в режиме видеоконференции примет участие в завершении строительства автомобильного моста через реку Туманную на границе России и КНДР, сообщили в пресс-службе правительства.
"Седьмого сентября председатель правительства России Михаил Мишустин в режиме видеоконференции примет участие в церемонии завершения строительства автомобильного моста через реку Туманную на российско-корейской границе", - говорится в сообщении.
В мероприятии также примут участие министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов, министр транспорта Андрей Никитин, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков и губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
Как уточнили в пресс-службе, со стороны КНДР в церемонии примет участие председатель кабинета министров страны Пак Тхэ Сон.
Соглашение о реализации проекта было подписано в 2024 году в присутствии президента РФ Владимира Путина и председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына. В апреле 2025 года Мишустин и Пак Тхэ Сон дали старт строительным работам.
По мосту Дружбы через реку Туманная действует железнодорожный маршрут, но его было недостаточно для обеспечения потребностей в перевозках. По новому мосту будет осуществляться круглогодичное автомобильное движение.
Новый мост позволит предпринимателям существенно нарастить объемы перевозок и сократить транспортные издержки, обеспечит надежные и стабильные поставки различной продукции, что будет способствовать расширению торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.