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Мишустин и Пак Тхэ Сон открыли автомобильный мост на границе России и КНДР

Мишустин и Пак Тхэ Сон открыли автомобильный мост на границе России и КНДР - 07.09.2026, ПРАЙМ

Мишустин и Пак Тхэ Сон открыли автомобильный мост на границе России и КНДР

Премьер-министр России Михаил Мишустин и председатель кабинета министров КНДР Пак Тхэ Сон в режиме видеоконференции открыли автомобильный мост через реку... | 07.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-07T09:47+0300

2026-09-07T09:47+0300

2026-09-07T10:10+0300

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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин и председатель кабинета министров КНДР Пак Тхэ Сон в режиме видеоконференции открыли автомобильный мост через реку Туманную на границе двух стран. Церемония завершения строительства прошла в понедельник. Главы правительств дали старт запуску движения по мосту, названному в честь офицера Красной Армии, Героя Труда КНДР Якова Новиченко."Уже весной прошлого года мы совместно дали старт реализации этого амбициозного проекта. А сейчас – спустя буквально шестнадцать месяцев – становимся свидетелями действительно исторического события", — заявил Мишустин.Мишустин назвал открытие моста историческим событием. Премьер-министр также отметил, что новый мост и пункт пропуска дадут мощный импульс развитию торговли, логистики и туризма, а также создадут новые рабочие места."Хочу выразить искреннюю благодарность рабочим, инженерам, строителям, проектировщикам. Всем коллективам, которые принимали участие в масштабных строительных работах. И своим самоотверженным трудом и профессиональным подходом внесли вклад в общее дело", — добавил премьер-министр.Соглашение о реализации проекта было подписано в 2024 году в присутствии президента РФ Владимира Путина и председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына. Строительные работы начались в апреле 2025 года.Новый мост позволит предпринимателям существенно нарастить объемы перевозок и сократить транспортные издержки, обеспечит надежные и стабильные поставки продукции. Это будет способствовать расширению торгово-экономического сотрудничества между странами, также отметил Мишустин.Протяженность мостового перехода составляет почти пять километров, непосредственно моста — порядка одного километра. Для автомобилей доступно две полосы движения. Параллельно построен автомобильный пункт пропуска через госграницу Хасан с десятью полосами. После выхода на полную мощность пункт пропуска смогут пересекать 300 транспортных средств и более 2,3 тысячи человек в сутки, с возможностью увеличения показателей.По мосту Дружбы через реку Туманная действует железнодорожный маршрут, но его было недостаточно для обеспечения потребностей в перевозках. По новому мосту будет осуществляться круглогодичное автомобильное движение."Мы наращиваем логистические мощности на Дальнем Востоке. Создаем дополнительные возможности для укрепления межрегиональных связей, производственной кооперации. А значит, появятся новые рабочие места. Хорошие перспективы получит туристическая отрасль", — отметил Мишустин.Он также указал, что подъездная дорога выходит на федеральную трассу "Уссури", которая является частью международного транспортного коридора "Запад — Восток", сквозное скоростное движение по которому пройдет от Санкт-Петербурга до Владивостока.

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россия, кндр, михаил мишустин, владимир путин, ким чен ын