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Мишустин поручил улучшить содержание стандартов высшего образования

Мишустин поручил улучшить содержание стандартов высшего образования - 07.09.2026, ПРАЙМ

Мишустин поручил улучшить содержание стандартов высшего образования

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил до декабря организовать работу по совершенствованию содержания федеральных государственных стандартов высшего... | 07.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-07T13:15+0300

2026-09-07T13:15+0300

2026-09-07T13:16+0300

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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил до декабря организовать работу по совершенствованию содержания федеральных государственных стандартов высшего образования, говорится в сообщении правительства. "Еще одно поручение Михаила Мишустина по итогам встречи с сенаторами касается федеральных государственных стандартов высшего образования. Речь идет об организации работы по совершенствованию их содержания в части уточнения требований к условиям реализации образовательных программ в зависимости от специальности и направления подготовки", - сказано в сообщении. Отмечается, что этим займутся Минобрнауки, Минпросвещения и Рособрнадзор. Срок исполнения поручения – 1 декабря 2026 года.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, общество , михаил мишустин, минобрнауки, минпросвещения