https://1prime.ru/20260907/mishustin-873073727.html
Мишустин поручил улучшить содержание стандартов высшего образования
Мишустин поручил улучшить содержание стандартов высшего образования - 07.09.2026, ПРАЙМ
Мишустин поручил улучшить содержание стандартов высшего образования
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил до декабря организовать работу по совершенствованию содержания федеральных государственных стандартов высшего... | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T13:15+0300
2026-09-07T13:15+0300
2026-09-07T13:16+0300
россия
общество
михаил мишустин
минобрнауки
минпросвещения
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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил до декабря организовать работу по совершенствованию содержания федеральных государственных стандартов высшего образования, говорится в сообщении правительства. "Еще одно поручение Михаила Мишустина по итогам встречи с сенаторами касается федеральных государственных стандартов высшего образования. Речь идет об организации работы по совершенствованию их содержания в части уточнения требований к условиям реализации образовательных программ в зависимости от специальности и направления подготовки", - сказано в сообщении. Отмечается, что этим займутся Минобрнауки, Минпросвещения и Рособрнадзор. Срок исполнения поручения – 1 декабря 2026 года.
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россия, общество , михаил мишустин, минобрнауки, минпросвещения
РОССИЯ, Общество , Михаил Мишустин, Минобрнауки, Минпросвещения
Мишустин поручил улучшить содержание стандартов высшего образования
Мишустин поручил до декабря скорректировать содержание стандартов высшего образования