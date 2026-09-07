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Мишустин поручил проработать дополнительные стимулы для бизнеса
Мишустин поручил проработать дополнительные стимулы для бизнеса - 07.09.2026, ПРАЙМ
Мишустин поручил проработать дополнительные стимулы для бизнеса
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил проработать дополнительные экономические стимулы для бизнеса при разработке и реализации корпоративного демографического | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T13:16+0300
2026-09-07T13:16+0300
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михаил мишустин
совет федерации
минфин
минцифры
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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил проработать дополнительные экономические стимулы для бизнеса при разработке и реализации корпоративного демографического стандарта, говорится в перечне поручений по итогам по итогам встречи главы правительства с членами Совета палаты Совета Федерации.
В четверг секретарь Совета при президенте РФ по реализации демографической политики Лилия Гумерова, говорила, что "золотой стандарт" корпоративной демографии в полном объеме уже внедрили 86 компаний, одна из мер – выплата корпоративного семейного капитала в 1 миллион рублей при рождении третьего и последующих детей введена в 227 компаниях.
"Минэкономразвития, Минтруд, Минфин, Минцифры и Федеральная налоговая служба должны до 1 декабря 2026 года проработать возможность установления дополнительных экономических стимулов при внедрении работодателями рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений по разработке и реализации корпоративного демографического стандарта, в том числе для компаний с государственным участием", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.
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россия, финансы, михаил мишустин, совет федерации, минфин, минцифры
РОССИЯ, Финансы, Михаил Мишустин, Совет Федерации, Минфин, Минцифры
Мишустин поручил проработать дополнительные стимулы для бизнеса
Мишустин поручил проработать стимулы для бизнеса при разработке демографического стандарта
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил проработать дополнительные экономические стимулы для бизнеса при разработке и реализации корпоративного демографического стандарта, говорится в перечне поручений по итогам по итогам встречи главы правительства с членами Совета палаты Совета Федерации.
В четверг секретарь Совета при президенте РФ по реализации демографической политики Лилия Гумерова, говорила, что "золотой стандарт" корпоративной демографии в полном объеме уже внедрили 86 компаний, одна из мер – выплата корпоративного семейного капитала в 1 миллион рублей при рождении третьего и последующих детей введена в 227 компаниях.
"Минэкономразвития, Минтруд, Минфин, Минцифры и Федеральная налоговая служба должны до 1 декабря 2026 года проработать возможность установления дополнительных экономических стимулов при внедрении работодателями рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений по разработке и реализации корпоративного демографического стандарта, в том числе для компаний с государственным участием", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.