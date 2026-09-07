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Мишустин поручил проработать дополнительные стимулы для бизнеса

Мишустин поручил проработать дополнительные стимулы для бизнеса - 07.09.2026, ПРАЙМ

Мишустин поручил проработать дополнительные стимулы для бизнеса

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил проработать дополнительные экономические стимулы для бизнеса при разработке и реализации корпоративного демографического | 07.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-07T13:16+0300

2026-09-07T13:16+0300

2026-09-07T13:16+0300

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михаил мишустин

совет федерации

минфин

минцифры

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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил проработать дополнительные экономические стимулы для бизнеса при разработке и реализации корпоративного демографического стандарта, говорится в перечне поручений по итогам по итогам встречи главы правительства с членами Совета палаты Совета Федерации. В четверг секретарь Совета при президенте РФ по реализации демографической политики Лилия Гумерова, говорила, что "золотой стандарт" корпоративной демографии в полном объеме уже внедрили 86 компаний, одна из мер – выплата корпоративного семейного капитала в 1 миллион рублей при рождении третьего и последующих детей введена в 227 компаниях. "Минэкономразвития, Минтруд, Минфин, Минцифры и Федеральная налоговая служба должны до 1 декабря 2026 года проработать возможность установления дополнительных экономических стимулов при внедрении работодателями рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений по разработке и реализации корпоративного демографического стандарта, в том числе для компаний с государственным участием", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

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россия, финансы, михаил мишустин, совет федерации, минфин, минцифры