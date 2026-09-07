https://1prime.ru/20260907/mkad-873063475.html
На МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей и мотоцикла
На МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей и мотоцикла - 07.09.2026, ПРАЙМ
На МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей и мотоцикла
ДТП с участием нескольких автомобилей и мотоцикла произошло на внутренней стороне 76 километра МКАД в Москве, движение затруднено на семь километров, сообщили в | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T09:20+0300
2026-09-07T09:20+0300
2026-09-07T09:20+0300
бизнес
россия
москва
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873063475.jpg?1788762040
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. ДТП с участием нескольких автомобилей и мотоцикла произошло на внутренней стороне 76 километра МКАД в Москве, движение затруднено на семь километров, сообщили в столичном департаменте транспорта.
"На внутренней стороне 76 километра МКАД (после развязки с Ленинградским шоссе) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей и мотоцикла. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении, опубликованном в канале департамента на платформе "Макс".
Там пояснили, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется. Движение в районе ДТП затруднено на семь километров, отмечается в сообщении.
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, москва
На МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей и мотоцикла
На МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей и мотоцикла
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. ДТП с участием нескольких автомобилей и мотоцикла произошло на внутренней стороне 76 километра МКАД в Москве, движение затруднено на семь километров, сообщили в столичном департаменте транспорта.
"На внутренней стороне 76 километра МКАД (после развязки с Ленинградским шоссе) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей и мотоцикла. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении, опубликованном в канале департамента на платформе "Макс".
Там пояснили, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется. Движение в районе ДТП затруднено на семь километров, отмечается в сообщении.