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На МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей и мотоцикла

На МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей и мотоцикла - 07.09.2026, ПРАЙМ

На МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей и мотоцикла

ДТП с участием нескольких автомобилей и мотоцикла произошло на внутренней стороне 76 километра МКАД в Москве, движение затруднено на семь километров, сообщили в | 07.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-07T09:20+0300

2026-09-07T09:20+0300

2026-09-07T09:20+0300

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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. ДТП с участием нескольких автомобилей и мотоцикла произошло на внутренней стороне 76 километра МКАД в Москве, движение затруднено на семь километров, сообщили в столичном департаменте транспорта. "На внутренней стороне 76 километра МКАД (после развязки с Ленинградским шоссе) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей и мотоцикла. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении, опубликованном в канале департамента на платформе "Макс". Там пояснили, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется. Движение в районе ДТП затруднено на семь километров, отмечается в сообщении.

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