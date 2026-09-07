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Откат после подъема - 07.09.2026, ПРАЙМ
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Откат после подъема
Откат после подъема - 07.09.2026, ПРАЙМ
Откат после подъема
Сегодня российский рынок корректируется: геополитические ожидания не оправдались, в фокусе — решение ЦБ. В понедельник утром российский фондовый рынок ушёл в... | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T10:45+0300
2026-09-07T11:11+0300
статья
рынок
сша
джаред кушнер
мосбиржа
банк россии
роснефть
владимир путин
москва
украина
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Сегодня российский рынок корректируется: геополитические ожидания не оправдались, в фокусе — решение ЦБ. В понедельник утром российский фондовый рынок ушёл в откат после роста предыдущей недели. Основным драйвером подъёма тогда выступали надежды на возобновление переговорного процесса по урегулированию конфликта. Ключевым событием выходных стала встреча в Москве президента РФ со спецпосланниками США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Американская сторона представила ряд соображений относительно возможных путей урегулирования кризиса на Украине. При этом российское руководство подтвердило приверженность текущему плану действий. Ожидания скорого мирного соглашения не оправдались. Индекс Мосбиржи, демонстрировавший рост накануне, быстро снизился до уровня 2230 пунктов, возле которого и стартовали торги в понедельник. Однако делать стратегические выводы пока преждевременно: представители администрации президента США направились в Киев. Дополнительную волатильность торгам может придать монетарный фактор — в эту пятницу Банк России огласит решение по ключевой ставке. Базовый прогноз — сохранение ставки на текущем уровне 14 %. Любое отклонение от ожиданий рынка способно спровоцировать резкий всплеск волатильности на бирже. Среди лидеров торгов — акции банка "Санкт Петербург", показавшие лучшую динамику в составе индекса: рост почти на 8 %. Повышенная чувствительность бумаг к монетарному циклу играет в пользу эмитента: ожидания паузы в снижении ставки позитивно отражаются на котировках. В числе фаворитов рынка также остаются акции "Роснефти" на фоне старта фактической реализации флагманского инвестпроекта "Восток Ойл". В церемонии ввода проекта в эксплуатацию принял участие Владимир Путин. По его словам, ресурсная база "Восток Ойла" оценивается примерно в 7 миллиардов тонн малосернистой нефти — это делает проект одним из крупнейших в мире, а его эксплуатация рассчитана на десятилетия вперёд. Цены на нефть в понедельник растут на фоне эскалации на Ближнем Востоке: очередной обмен ударами между США и Ираном подтолкнул котировки Brent выше 97 долларов за баррель. Иная динамика наблюдается у бумаг ПИКа: сегодня должно стать известно, будет ли принято решение о делистинге акций компании с биржи. Рубль пытается укрепиться после летнего ослабления: курсы иностранных валют за этот период выросли примерно на 20%. Техническая картина по индексу Мосбиржи предполагает уровень поддержки на отметке 2200 пунктов. Если этот уровень устоит, потенциальной целью роста на текущую неделю может стать отметка 2270 пунктов.Александр Бахтин, инвестиционный стратег "Гарда Капитал"
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Александр Бахтин
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4.7
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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рынок, сша, джаред кушнер, мосбиржа, банк россии, роснефть, владимир путин, москва, украина, россия, финансы, мнения аналитиков
Статья, Рынок, США, Джаред Кушнер, Мосбиржа, Банк России, Роснефть, Владимир Путин, МОСКВА, УКРАИНА, РОССИЯ, Финансы, Мнения аналитиков
10:45 07.09.2026 (обновлено: 11:11 07.09.2026)
 
Откат после подъема

Бахтин: Индекс Мосбиржи упал до 2230 пунктов, рынок ждет решение Центробанка

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Александр Бахтин, инвестиционный стратег Гарда Капитал
Александр Бахтин
Инвестиционный стратег "Гарда Капитал"
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Сегодня российский рынок корректируется: геополитические ожидания не оправдались, в фокусе — решение ЦБ. В понедельник утром российский фондовый рынок ушёл в откат после роста предыдущей недели. Основным драйвером подъёма тогда выступали надежды на возобновление переговорного процесса по урегулированию конфликта.
Ключевым событием выходных стала встреча в Москве президента РФ со спецпосланниками США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Американская сторона представила ряд соображений относительно возможных путей урегулирования кризиса на Украине. При этом российское руководство подтвердило приверженность текущему плану действий. Ожидания скорого мирного соглашения не оправдались. Индекс Мосбиржи, демонстрировавший рост накануне, быстро снизился до уровня 2230 пунктов, возле которого и стартовали торги в понедельник. Однако делать стратегические выводы пока преждевременно: представители администрации президента США направились в Киев.
Дополнительную волатильность торгам может придать монетарный фактор — в эту пятницу Банк России огласит решение по ключевой ставке. Базовый прогноз — сохранение ставки на текущем уровне 14 %. Любое отклонение от ожиданий рынка способно спровоцировать резкий всплеск волатильности на бирже.
Среди лидеров торгов — акции банка "Санкт Петербург", показавшие лучшую динамику в составе индекса: рост почти на 8 %. Повышенная чувствительность бумаг к монетарному циклу играет в пользу эмитента: ожидания паузы в снижении ставки позитивно отражаются на котировках.
В числе фаворитов рынка также остаются акции "Роснефти" на фоне старта фактической реализации флагманского инвестпроекта "Восток Ойл". В церемонии ввода проекта в эксплуатацию принял участие Владимир Путин. По его словам, ресурсная база "Восток Ойла" оценивается примерно в 7 миллиардов тонн малосернистой нефти — это делает проект одним из крупнейших в мире, а его эксплуатация рассчитана на десятилетия вперёд. Цены на нефть в понедельник растут на фоне эскалации на Ближнем Востоке: очередной обмен ударами между США и Ираном подтолкнул котировки Brent выше 97 долларов за баррель.
Иная динамика наблюдается у бумаг ПИКа: сегодня должно стать известно, будет ли принято решение о делистинге акций компании с биржи.
Рубль пытается укрепиться после летнего ослабления: курсы иностранных валют за этот период выросли примерно на 20%.
Техническая картина по индексу Мосбиржи предполагает уровень поддержки на отметке 2200 пунктов. Если этот уровень устоит, потенциальной целью роста на текущую неделю может стать отметка 2270 пунктов.
Александр Бахтин, инвестиционный стратег "Гарда Капитал"

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