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Российский рынок акций за основную сессию вырос на 0,54%

Российский рынок акций за основную сессию вырос на 0,54% - 07.09.2026, ПРАЙМ

Российский рынок акций за основную сессию вырос на 0,54%

Российский рынок акций за основную торговую сессию вырос на 0,54%, следует из данных Московской биржи. | 07.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-07T19:11+0300

2026-09-07T19:11+0300

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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию вырос на 0,54%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,54%, до 2265,65 пункта, индекс Мосбиржи в юанях снизился на 0,30% до 809,99 пункта, долларовый РТС вырос на 1,00%, до 828,08 пункта.

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рынок, акции, торги, мосбиржа, ртс