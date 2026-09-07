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Российский рынок акций за основную сессию вырос на 0,54%
Российский рынок акций за основную сессию вырос на 0,54% - 07.09.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций за основную сессию вырос на 0,54%
Российский рынок акций за основную торговую сессию вырос на 0,54%, следует из данных Московской биржи. | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T19:11+0300
2026-09-07T19:11+0300
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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию вырос на 0,54%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,54%, до 2265,65 пункта, индекс Мосбиржи в юанях снизился на 0,30% до 809,99 пункта, долларовый РТС вырос на 1,00%, до 828,08 пункта.
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рынок, акции, торги, мосбиржа, ртс
Экономика, Рынок, Акции, Торги, Мосбиржа, РТС
Российский рынок акций за основную сессию вырос на 0,54%
Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,54%, до 2265,65 пункта