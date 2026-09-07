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Партию антибиотика "Линезолид" отзывают из обращения в России

Партию антибиотика "Линезолид" отзывают из обращения в России - 07.09.2026, ПРАЙМ

Партию антибиотика "Линезолид" отзывают из обращения в России

Фармацевтическая компания "МОСФАРМ" решила отозвать из обращения партию антибиотика "Линезолид" из-за несоответствия критерию безопасности, следует из документа | 07.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-07T02:52+0300

2026-09-07T02:52+0300

2026-09-07T09:27+0300

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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Фармацевтическая компания "МОСФАРМ" решила отозвать из обращения партию антибиотика "Линезолид" из-за несоответствия критерию безопасности, следует из документа Росздравнадзора, с которым ознакомилось РИА Новости. Линезолид - это антибиотик, который относится к новому классу противомикробных средств - оксазолидинонам. Он действует на бактерии уникальным образом, поэтому перекрестной резистентности с другими классами антибиотиков не возникает. "Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения сообщает о принятом производителем, ООО "МОСФАРМ", решении отозвать из обращения лекарственный препарат "Линезолид, раствор для инфузий 2 мг/мл 300 мл, бутылки (15), ящики картонные" серии 0150526 в связи с несоответствием партии данной серии лекарственного препарата установленным требованиям по показателю "Бактериальные эндотоксины", - говорится в документе. Показатель "Бактериальные эндотоксины" - это критически важный критерий безопасности, прежде всего для лекарственных препаратов, которые вводятся в организм парентерально (инъекции, инфузии). Он позволяет нормировать содержание пирогенных примесей - веществ, способных вызывать у человека лихорадочную реакцию (повышение температуры). Ранее препарат ненадлежащего качества был найдет в НМИЦ гематологии Минздрава России, поэтому Росздравнадзор рекомендовал субъектам обращения лекарственных средств принять меры, направленные на устранение угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан.

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