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Москва и Санкт-Петербург лидируют в рейтинге регионов по рынку труда

Москва и Санкт-Петербург лидируют в рейтинге регионов по рынку труда - 07.09.2026, ПРАЙМ

Москва и Санкт-Петербург лидируют в рейтинге регионов по рынку труда

Москва и Санкт-Петербург удерживают лидерство в рейтинге российских регионов по ситуации на рынке труда по итогам 2025 года, замыкают список Ингушетия и... | 07.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-07T00:55+0300

2026-09-07T00:55+0300

2026-09-07T00:55+0300

россия

красноярский край

чечня

карачаево-черкесия

росстат

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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Москва и Санкт-Петербург удерживают лидерство в рейтинге российских регионов по ситуации на рынке труда по итогам 2025 года, замыкают список Ингушетия и Дагестан, свидетельствует исследование РИА Новости. СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА Как отмечают эксперты, на российском рынке труда в целом сохраняются тенденции, характеризующиеся дефицитом кадров, высокой конкуренцией за рабочие места, продолжающимся ростом заработных плат и низкой безработицей. При этом общие тенденции определяются неоднородной ситуацией, складывающейся на рынках труда отдельных регионов. Для оценки рынка труда в субъектах РФ аналитики РИА Новости провели исследование и подготовили рейтинг регионов по рынку труда по итогам 2025 года. При расчете рейтинга были проанализированы восемь показателей, характеризующих положение в исследуемой области, которые включают уровень оплаты труда, занятость, условия труда, а также емкость рынка труда. На основе агрегирования значений показателей рассчитывался рейтинговый балл, по которому производилось ранжирование регионов. Чем выше рейтинговый балл, тем более благоприятная ситуация на рынке труда того или иного субъекта РФ. Возможный диапазон рейтингового балла от 100 - максимально возможное значение, до 1 - минимально возможное значение. Результаты исследования свидетельствуют о том, что ситуация на рынке труда для работников в целом по стране в 2025 году немного улучшилась. Значение среднего рейтингового балла по сравнению с 2024 годом увеличилось на 1,42 пункта, а диапазон изменения составил 6,69 - 97,57 на шкале от 1 до 100. ЛИДЕРЫ ПРЕЖНИЕ По сравнению с прошлогодними результатами, регионы-лидеры в основном сохранили свои позиции. Первые четыре места остались без изменений. Лидерами по-прежнему являются Москва и Санкт-Петербург, у которых значение рейтингового балла было 97,57 и 93,26 соответственно. Третье место сохранила за собой Московская область с 91,59 балла. На четвертом месте осталась Республика Татарстан (85,71 балла), на пятую позицию поднялась Ленинградская область (81,08 балла). В целом, в первой десятке по составу произошло два изменения - в нее вошли Нижегородская и Тюменская области, а покинули Башкортостан и Красноярский край. Как отмечают аналитики, регионы-лидеры рейтинга характеризуются высоким уровнем социально-экономического развития, здесь высокие зарплаты, низкая безработица, большая емкость рынка труда. РЕГИОНЫ - АУТСАЙДЕРЫ Нижние позиции рейтинга занимают Ингушетия, Дагестан, Тува, Чечня, Северная Осетия и Карачаево-Черкесия. Во всех этих регионах значение рейтингового балла составило менее 40. По сравнению с итогами 2024 года число таких субъектов РФ снизилось на три. Ключевыми проблемами этих регионов в сфере рынка труда являются низкие зарплаты и высокий уровень безработицы. УЛУЧШЕНИЕ СИТУАЦИИ По итогам 2025 года наибольшее увеличение рейтингового балла произошло в Кабардино-Балкарии (+7,76 балла), Чечне (+6,13 балла) и в Карачаево-Черкесии (+4,92 балла). Всего же рост значения рейтингового балла произошел в 75 регионах. Как поясняют эксперты, в Кабардино-Балкарии рост рейтингового балла произошел за счет сокращения коэффициента напряженности на рынке труда, снижения безработицы. Увеличение значения рейтингового балла в Чечне было обусловлено в основном снижением безработицы. В Карачаево-Черкесии снизился коэффициент напряженности на рынке труда, сократилась доля безработных, ищущих работу более трех месяцев, в общей численности рабочей силы, доля занятых на вредных производствах также снизилась. Значение рейтингового балла снизилось в десяти регионах. Наиболее существенное падение было в Чукотском автономном округе (-1,77 балла), Кемеровской области (-1,53 балла) и в Красноярском крае (-1,03 балла). В остальных регионах сокращение составило менее 1 балла. В Чукотском автономном округе увеличился промышленный травматизм и снизилась диверсификация на рынке труда. В Кемеровской области на снижение рейтингового балла наиболее существенно повлияло сокращение показателя отношения среднемесячной начисленной заработной платы к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг, рост коэффициента напряженности на рынке труда. Снижение рейтингового балла в Красноярском крае было вызвано ростом доли занятых на вредных производствах и снижением емкости рынка труда. Лидерами по росту позиций в рейтинге стали Республика Крым (рост на 11 мест), Воронежская (рост на 6 мест) и Нижегородская области (рост на 6 мест). Наиболее существенно опустились в рейтинге Кемеровская область, Новгородская область и Вологодская область. Каждый из этих регионов сместился на 6 мест. В текущем году безработица остается на крайне низком уровне, при этом продолжается рост заработных плат. Таким образом, по итогам 2026 года можно ожидать, что в большинстве регионов ситуация на рынке труда принципиально не изменится, считают аналитики. КАК СЧИТАЛИ РЕЙТИНГ Методика расчета рейтинга регионов по рынку труда основывается на агрегировании показателей, которые позволяют всесторонне оценить состояние данной сферы в регионе. Анализируемые показатели характеризуют уровень оплаты труда, занятость, условия труда, а также емкость рынка труда. Значение рейтингового балла может изменяться в диапазоне от 1 до максимального значения - 100. Максимально возможное значение субъект РФ может получить только в том случае, если у него значения всех анализируемых показателей лучше или равны верхним (лучшим) пороговым значениям. Минимально возможное значение будет у субъекта РФ, у которого значения всех анализируемых показателей хуже или равны нижним (худшим) пороговым значениям. Источником информации для анализа являются данные Росстата. Для расчета рейтинга использовались 8 показателей, объединенных в 4 группы. Для оценки уровня оплаты труда анализировался показатель отношения среднемесячной начисленной заработной платы к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг. В группу "Занятость" включены следующие показатели: уровень безработицы, коэффициент напряженности на рынке труда (отношение среднегодовой численности безработных к среднегодовому числу вакансий), доля безработных, ищущих работу более трех месяцев в общей численности рабочей силы. В группу "Условия труда" включены показатели: доля занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, численность пострадавших на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих. В группу "Емкость рынка труда" входят следующие показатели: общее число занятых в экономике и требуемых работников на вакантные места, а также уровень диверсификации рынка труда, который рассчитывается на основе данных о среднесписочной численности работников по отраслям экономики. Регионами с высоким уровнем диверсификации считались те, в которых не прослеживается доминирования ограниченного числа отраслей.

красноярский край

чечня

карачаево-черкесия

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россия, красноярский край, чечня, карачаево-черкесия, росстат