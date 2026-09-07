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На Бутовской линии метро Москвы нет движения поездов

На Бутовской линии метро Москвы нет движения поездов - 07.09.2026, ПРАЙМ

На Бутовской линии метро Москвы нет движения поездов

Движения поездов нет на Бутовской линии метро Москвы от станции "Бунинская аллея" до станции "Бульвар Адмирала Ушакова", сообщает столичный дептранс. | 07.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-07T08:35+0300

2026-09-07T08:35+0300

2026-09-07T08:35+0300

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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Движения поездов нет на Бутовской линии метро Москвы от станции "Бунинская аллея" до станции "Бульвар Адмирала Ушакова", сообщает столичный дептранс. Ранее сообщалось об увеличении интервалов движения на Бутовской линии московского метрополитена из-за человека на пути. "На Бутовской линии (12) нет движения от "Бунинской аллеи" до "Бульвара Адмирала Ушакова", - говорится в Telegram-канале департамента. Отмечается, что в обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

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