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На Бутовской линии метро Москвы нет движения поездов - 07.09.2026, ПРАЙМ
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На Бутовской линии метро Москвы нет движения поездов
На Бутовской линии метро Москвы нет движения поездов - 07.09.2026, ПРАЙМ
На Бутовской линии метро Москвы нет движения поездов
Движения поездов нет на Бутовской линии метро Москвы от станции "Бунинская аллея" до станции "Бульвар Адмирала Ушакова", сообщает столичный дептранс. | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T08:35+0300
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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Движения поездов нет на Бутовской линии метро Москвы от станции "Бунинская аллея" до станции "Бульвар Адмирала Ушакова", сообщает столичный дептранс. Ранее сообщалось об увеличении интервалов движения на Бутовской линии московского метрополитена из-за человека на пути. "На Бутовской линии (12) нет движения от "Бунинской аллеи" до "Бульвара Адмирала Ушакова", - говорится в Telegram-канале департамента. Отмечается, что в обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.
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бизнес, россия, общество , москва
Бизнес, РОССИЯ, Общество , МОСКВА
08:35 07.09.2026
 
На Бутовской линии метро Москвы нет движения поездов

Дептранс: на Бутовской линии московского метро нет движения из-за человека на пути

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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Движения поездов нет на Бутовской линии метро Москвы от станции "Бунинская аллея" до станции "Бульвар Адмирала Ушакова", сообщает столичный дептранс.
Ранее сообщалось об увеличении интервалов движения на Бутовской линии московского метрополитена из-за человека на пути.
"На Бутовской линии (12) нет движения от "Бунинской аллеи" до "Бульвара Адмирала Ушакова", - говорится в Telegram-канале департамента.
Отмечается, что в обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.
 
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