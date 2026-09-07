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Новый мост между Россией и КНДР назван в честь офицера Красной армии - 07.09.2026, ПРАЙМ
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Новый мост между Россией и КНДР назван в честь офицера Красной армии
Новый мост между Россией и КНДР назван в честь офицера Красной армии - 07.09.2026, ПРАЙМ
Новый мост между Россией и КНДР назван в честь офицера Красной армии
Новый мост между Россией и КНДР назван в честь офицера Красной Армии, Героя Труда КНДР Якова Новиченко, сообщила пресс-служба правительства России. | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T00:19+0300
2026-09-07T00:19+0300
бизнес
россия
кндр
михаил мишустин
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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Новый мост между Россией и КНДР назван в честь офицера Красной Армии, Героя Труда КНДР Якова Новиченко, сообщила пресс-служба правительства России. Премьер-министр России Михаил Мишустин в понедельник в режиме видеоконференции примет участие в завершении строительства автомобильного моста через реку Туманную на границе России и КНДР. "В рамках подготовки к открытию нового автомобильного мостового перехода ему присвоено официальное наименование "мост Якова Новиченко" в честь офицера Красной армии и Героя Труда КНДР, который в 1946 году накрыл своим телом гранату, брошенную в товарища Ким Ир Сена", - сообщили в пресс-службе. Отмечается, что протяженность мостового перехода составляет почти пять километров, непосредственно моста - порядка одного километра. Для автомобилей доступно две полосы движения. В строительстве моста было задействовано более 70 человек и свыше 30 единиц техники. Также параллельно построен автомобильный пункт пропуска через госграницу Хасан, проектом в нем предусмотрены десять полос движения. Как указали в пресс-службе правительства РФ, после выхода на полную мощность пункт пропуска смогут пересекать 300 транспортных средств и более 2,3 тысячи человек в сутки, с возможностью увеличения данных показателей.
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бизнес, россия, кндр, михаил мишустин
Бизнес, РОССИЯ, КНДР, Михаил Мишустин
00:19 07.09.2026
 
Новый мост между Россией и КНДР назван в честь офицера Красной армии

Новый мост между Россией и КНДР назван в честь офицера Красной армии и Героя Труда КНДР

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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Новый мост между Россией и КНДР назван в честь офицера Красной Армии, Героя Труда КНДР Якова Новиченко, сообщила пресс-служба правительства России.
Премьер-министр России Михаил Мишустин в понедельник в режиме видеоконференции примет участие в завершении строительства автомобильного моста через реку Туманную на границе России и КНДР.
"В рамках подготовки к открытию нового автомобильного мостового перехода ему присвоено официальное наименование "мост Якова Новиченко" в честь офицера Красной армии и Героя Труда КНДР, который в 1946 году накрыл своим телом гранату, брошенную в товарища Ким Ир Сена", - сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что протяженность мостового перехода составляет почти пять километров, непосредственно моста - порядка одного километра. Для автомобилей доступно две полосы движения. В строительстве моста было задействовано более 70 человек и свыше 30 единиц техники.
Также параллельно построен автомобильный пункт пропуска через госграницу Хасан, проектом в нем предусмотрены десять полос движения. Как указали в пресс-службе правительства РФ, после выхода на полную мощность пункт пропуска смогут пересекать 300 транспортных средств и более 2,3 тысячи человек в сутки, с возможностью увеличения данных показателей.
 
БизнесРОССИЯКНДРМихаил Мишустин
 
 
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