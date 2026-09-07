https://1prime.ru/20260907/most-873058956.html

Новый мост между Россией и КНДР назван в честь офицера Красной армии

Новый мост между Россией и КНДР назван в честь офицера Красной армии - 07.09.2026, ПРАЙМ

Новый мост между Россией и КНДР назван в честь офицера Красной армии

Новый мост между Россией и КНДР назван в честь офицера Красной Армии, Героя Труда КНДР Якова Новиченко, сообщила пресс-служба правительства России. | 07.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-07T00:19+0300

2026-09-07T00:19+0300

2026-09-07T00:19+0300

бизнес

россия

кндр

михаил мишустин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873058956.jpg?1788729554

МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Новый мост между Россией и КНДР назван в честь офицера Красной Армии, Героя Труда КНДР Якова Новиченко, сообщила пресс-служба правительства России. Премьер-министр России Михаил Мишустин в понедельник в режиме видеоконференции примет участие в завершении строительства автомобильного моста через реку Туманную на границе России и КНДР. "В рамках подготовки к открытию нового автомобильного мостового перехода ему присвоено официальное наименование "мост Якова Новиченко" в честь офицера Красной армии и Героя Труда КНДР, который в 1946 году накрыл своим телом гранату, брошенную в товарища Ким Ир Сена", - сообщили в пресс-службе. Отмечается, что протяженность мостового перехода составляет почти пять километров, непосредственно моста - порядка одного километра. Для автомобилей доступно две полосы движения. В строительстве моста было задействовано более 70 человек и свыше 30 единиц техники. Также параллельно построен автомобильный пункт пропуска через госграницу Хасан, проектом в нем предусмотрены десять полос движения. Как указали в пресс-службе правительства РФ, после выхода на полную мощность пункт пропуска смогут пересекать 300 транспортных средств и более 2,3 тысячи человек в сутки, с возможностью увеличения данных показателей.

кндр

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, кндр, михаил мишустин