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Мост между Россией и КНДР еще прочнее свяжет две страны - Мишустин - 07.09.2026, ПРАЙМ
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Мост между Россией и КНДР еще прочнее свяжет две страны - Мишустин
Мост между Россией и КНДР еще прочнее свяжет две страны - Мишустин - 07.09.2026, ПРАЙМ
Мост между Россией и КНДР еще прочнее свяжет две страны - Мишустин
Автомобильный мост между Россией и Корейской Народной Демократической Республикой еще прочнее свяжет две страны, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T16:57+0300
2026-09-07T16:57+0300
россия
мировая экономика
кндр
дальний восток
михаил мишустин
ким чен ын
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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Автомобильный мост между Россией и Корейской Народной Демократической Республикой еще прочнее свяжет две страны, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин и председатель кабинета министров КНДР Пак Тхэ Сон в понедельник по видеосвязи открыли автомобильный мост через реку Туманную на границе двух стран. "Он был построен в очень короткие сроки во исполнение договоренностей лидеров наших государств, президента России Владимира Владимировича Путина и председателя государственных дел Корейской народно-демократической республики Ким Чен Ына. И это первый прямой автомобильный маршрут, который еще прочнее свяжет Россию и КНДР", - сказал Мишустин во время совещания с вице-премьерами РФ. Он отметил, что такой мост также даст хорошие возможности для наращивания торгово-экономического сотрудничества, прежде всего с участием российского Дальнего Востока.
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россия, мировая экономика, кндр, дальний восток, михаил мишустин, ким чен ын
РОССИЯ, Мировая экономика, КНДР, Дальний Восток, Михаил Мишустин, Ким Чен Ын
16:57 07.09.2026
 
Мост между Россией и КНДР еще прочнее свяжет две страны - Мишустин

Мишустин: автомобильный мост между Россией и КНДР еще прочнее свяжет две страны

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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Автомобильный мост между Россией и Корейской Народной Демократической Республикой еще прочнее свяжет две страны, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Мишустин и председатель кабинета министров КНДР Пак Тхэ Сон в понедельник по видеосвязи открыли автомобильный мост через реку Туманную на границе двух стран.
"Он был построен в очень короткие сроки во исполнение договоренностей лидеров наших государств, президента России Владимира Владимировича Путина и председателя государственных дел Корейской народно-демократической республики Ким Чен Ына. И это первый прямой автомобильный маршрут, который еще прочнее свяжет Россию и КНДР", - сказал Мишустин во время совещания с вице-премьерами РФ.
Он отметил, что такой мост также даст хорошие возможности для наращивания торгово-экономического сотрудничества, прежде всего с участием российского Дальнего Востока.
 
РОССИЯМировая экономикаКНДРДальний ВостокМихаил МишустинКим Чен Ын
 
 
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