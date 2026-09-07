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МС-21 сначала будут летать по коротким маршрутам, заявил Александровский

МС-21 сначала будут летать по коротким маршрутам, заявил Александровский - 07.09.2026, ПРАЙМ

МС-21 сначала будут летать по коротким маршрутам, заявил Александровский

Российские самолеты МС-21 сначала будут летать по коротким маршрутам, например из Москвы в Санкт-Петербург и Нижний Новгород, рассказал на ВЭФ глава "Аэрофлота" | 07.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-07T00:15+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - ПРАЙМ. Российские самолеты МС-21 сначала будут летать по коротким маршрутам, например из Москвы в Санкт-Петербург и Нижний Новгород, рассказал на ВЭФ глава "Аэрофлота" Сергей Александровский. Ранее глава "Аэрофлота" сообщал, что по первому контракту компания планирует получить первые восемь самолетов МС-21 в четвертом квартале 2027 года и еще десять бортов в 2028 году. "Короткие направления, там, где можно оперативно выполнять резервирование, там, где настроена на высоком уровне техническая поддержка. Это Москва — Санкт-Петербург, Москва — Нижний Новгород, может что-то еще", - ответил Александровский на вопрос о направлениях, где начнут эксплуатировать МС-21. "Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания и национальный перевозчик РФ. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". МС-21 - среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией "Яковлев" (входит в ОАК "Ростеха"). Вместимость самолета нового поколения составляет от 163 до 211 пассажиров. Передача российским авиакомпаниям серийных импортозамещенных самолетов МС-21 ожидается после завершения сертификационных испытаний и одобрения Росавиации в 2027 году. Восточный экономический форум в 2026 году прошел с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

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