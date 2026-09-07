https://1prime.ru/20260907/napravlenija-873061186.html

Названы самые популярные у россиян направления для отдыха осенью

Названы самые популярные у россиян направления для отдыха осенью - 07.09.2026, ПРАЙМ

Названы самые популярные у россиян направления для отдыха осенью

Каждый десятый россиянин, который осенью планирует отправиться в путешествие за рубеж, выбирает европейские страны, а самый значительный рост спроса показывает... | 07.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-07T07:08+0300

2026-09-07T07:08+0300

2026-09-07T07:08+0300

бизнес

туризм

сербия

греция

италия

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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Каждый десятый россиянин, который осенью планирует отправиться в путешествие за рубеж, выбирает европейские страны, а самый значительный рост спроса показывает Сербия, рассказали РИА Новости в сервисе онлайн-бронирования отелей и апартаментов "Островок". "На европейские направления осенью приходится каждое десятое бронирование за рубежом - их доля составляет 13%. Среди направлений стран Европы самый высокий рост показывает Сербия - в два раза год к году", - выяснили в сервисе. По его данным, спрос среди российских туристов на осенний отдых в этом году вырос на Грецию - на 27%, Черногорию и Кипр - на 21%, Италию - на 14%. Аналитики поделились средней стоимостью забронированной ночи осенью текущего года по топ-5 самых популярных европейских направлений. Так, во Франции сутки проживания стоят в среднем 14,8 тысячи рублей, в Испании - 13,4 тысячи, в Италии - 13,3 тысячи, а в Греции и Сербии - 10,25 и 9,2 тысячи рублей соответственно. "Средняя продолжительность бронирования в европейских странах осенью 2026 года составляет пять ночей", - заключили в сервисе.

сербия

греция

италия

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, туризм, сербия, греция, италия