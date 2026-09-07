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Названы самые популярные у россиян направления для отдыха осенью - 07.09.2026, ПРАЙМ
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Названы самые популярные у россиян направления для отдыха осенью
Названы самые популярные у россиян направления для отдыха осенью - 07.09.2026, ПРАЙМ
Названы самые популярные у россиян направления для отдыха осенью
Каждый десятый россиянин, который осенью планирует отправиться в путешествие за рубеж, выбирает европейские страны, а самый значительный рост спроса показывает... | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T07:08+0300
2026-09-07T07:08+0300
бизнес
туризм
сербия
греция
италия
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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Каждый десятый россиянин, который осенью планирует отправиться в путешествие за рубеж, выбирает европейские страны, а самый значительный рост спроса показывает Сербия, рассказали РИА Новости в сервисе онлайн-бронирования отелей и апартаментов "Островок". "На европейские направления осенью приходится каждое десятое бронирование за рубежом - их доля составляет 13%. Среди направлений стран Европы самый высокий рост показывает Сербия - в два раза год к году", - выяснили в сервисе. По его данным, спрос среди российских туристов на осенний отдых в этом году вырос на Грецию - на 27%, Черногорию и Кипр - на 21%, Италию - на 14%. Аналитики поделились средней стоимостью забронированной ночи осенью текущего года по топ-5 самых популярных европейских направлений. Так, во Франции сутки проживания стоят в среднем 14,8 тысячи рублей, в Испании - 13,4 тысячи, в Италии - 13,3 тысячи, а в Греции и Сербии - 10,25 и 9,2 тысячи рублей соответственно. "Средняя продолжительность бронирования в европейских странах осенью 2026 года составляет пять ночей", - заключили в сервисе.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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бизнес, туризм, сербия, греция, италия
Бизнес, Туризм, СЕРБИЯ, ГРЕЦИЯ, ИТАЛИЯ
07:08 07.09.2026
 
Названы самые популярные у россиян направления для отдыха осенью

"Островок": каждый десятый россиянин осенью выбирает европейские страны

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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Каждый десятый россиянин, который осенью планирует отправиться в путешествие за рубеж, выбирает европейские страны, а самый значительный рост спроса показывает Сербия, рассказали РИА Новости в сервисе онлайн-бронирования отелей и апартаментов "Островок".
"На европейские направления осенью приходится каждое десятое бронирование за рубежом - их доля составляет 13%. Среди направлений стран Европы самый высокий рост показывает Сербия - в два раза год к году", - выяснили в сервисе.
По его данным, спрос среди российских туристов на осенний отдых в этом году вырос на Грецию - на 27%, Черногорию и Кипр - на 21%, Италию - на 14%.
Аналитики поделились средней стоимостью забронированной ночи осенью текущего года по топ-5 самых популярных европейских направлений. Так, во Франции сутки проживания стоят в среднем 14,8 тысячи рублей, в Испании - 13,4 тысячи, в Италии - 13,3 тысячи, а в Греции и Сербии - 10,25 и 9,2 тысячи рублей соответственно.
"Средняя продолжительность бронирования в европейских странах осенью 2026 года составляет пять ночей", - заключили в сервисе.
 
БизнесТуризмСЕРБИЯГРЕЦИЯИТАЛИЯ
 
 
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