https://1prime.ru/20260907/niderlandy-873091003.html
В Нидерландах запустили крупнейший комплекс по улавливанию углекислого газа
В Нидерландах запустили крупнейший комплекс по улавливанию углекислого газа - 07.09.2026, ПРАЙМ
В Нидерландах запустили крупнейший комплекс по улавливанию углекислого газа
Нидерланды в сотрудничестве с Норвегией запустили на своей территории крупнейший в Европе комплекс по улавливанию и хранению углекислого газа, заявил в... | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T21:08+0300
2026-09-07T21:08+0300
2026-09-07T21:12+0300
газ
нидерланды
норвегия
европа
yara
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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Нидерланды в сотрудничестве с Норвегией запустили на своей территории крупнейший в Европе комплекс по улавливанию и хранению углекислого газа, заявил в понедельник премьер-министр страны Роб Йеттен. По словам Йеттена, Нидерланды и Норвегия объединили усилия для активного сокращения выбросов CO2 и практической работы над устойчивым развитием на европейском уровне. "Вместе с премьер-министром (Норвегии) Йонасом Гара Стере, еврокомиссаром Вопке Хукстрой… мы дали добро на проект Yara по улавливанию и хранению углекислого газа", - написал премьер Нидерландов в соцсети Х. Он сообщил, что комплекс по улавливанию и хранению углекислого газа на предприятии норвежской компании Yara официально запустили в Слейскиле в нидерландской провинции Зеландия. По словам Йеттена, это проект внесет значительный вклад в борьбу с изменением климата и создание экологически чистых рабочих мест.
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газ, нидерланды, норвегия, европа, yara
Газ, НИДЕРЛАНДЫ, НОРВЕГИЯ, ЕВРОПА, Yara
В Нидерландах запустили крупнейший комплекс по улавливанию углекислого газа
В Нидерландах запустили крупнейший в Европе комплекс по улавливанию углекислого газа
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Нидерланды в сотрудничестве с Норвегией запустили на своей территории крупнейший в Европе комплекс по улавливанию и хранению углекислого газа, заявил в понедельник премьер-министр страны Роб Йеттен.
По словам Йеттена, Нидерланды и Норвегия объединили усилия для активного сокращения выбросов CO2 и практической работы над устойчивым развитием на европейском уровне.
"Вместе с премьер-министром (Норвегии) Йонасом Гара Стере, еврокомиссаром Вопке Хукстрой… мы дали добро на проект Yara по улавливанию и хранению углекислого газа", - написал премьер Нидерландов в соцсети Х.
Он сообщил, что комплекс по улавливанию и хранению углекислого газа на предприятии норвежской компании Yara официально запустили в Слейскиле в нидерландской провинции Зеландия.
По словам Йеттена, это проект внесет значительный вклад в борьбу с изменением климата и создание экологически чистых рабочих мест.