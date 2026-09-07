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Никитин назвал мост между Россией и КНДР уникальным проектом
Никитин назвал мост между Россией и КНДР уникальным проектом - 07.09.2026, ПРАЙМ
Никитин назвал мост между Россией и КНДР уникальным проектом
Мост между Россией и КНДР является уникальным трансграничным проектом, позволяющим и дальше строить инженерные объекты совместно с коллегами из этой страны,... | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T11:06+0300
2026-09-07T11:06+0300
2026-09-07T11:06+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен – ПРАЙМ. Мост между Россией и КНДР является уникальным трансграничным проектом, позволяющим и дальше строить инженерные объекты совместно с коллегами из этой страны, сообщил журналистам на церемонии открытии моста министр транспорта РФ Андрей Никитин.
"Автомобильный мост через реку Туманная - это уникальный пример совместного технологического сотрудничества, пример совместного проектирования и совместного строительства. ... Это такой уникальный трансграничный проект, который позволяет и дальше совместно с нашими северокорейскими коллегами строить инженерные объекты", - заявил Никитин.
Он подчеркнул, что во время строительства "коллеги сверялись в рамках реализуемых технических решений, находили новые подходы, обеспечили своевременную и синхронную надвижку моста".
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и председатель кабинета министров КНДР Пак Тхэ Сон в понедельник по видеосвязи открыли автомобильный мост через реку Туманную на границе двух стран.
Протяженность мостового перехода составляет почти пять километров, непосредственно моста - порядка одного километра. Для автомобилей доступно две полосы движения. В строительстве моста было задействовано более 70 человек и свыше 30 единиц техники.
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россия, бизнес, кндр, михаил мишустин
РОССИЯ, Бизнес, КНДР, Михаил Мишустин
Никитин назвал мост между Россией и КНДР уникальным проектом
Никитин: мост между Россией и КНДР позволяет строить инженерные объекты
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен – ПРАЙМ. Мост между Россией и КНДР является уникальным трансграничным проектом, позволяющим и дальше строить инженерные объекты совместно с коллегами из этой страны, сообщил журналистам на церемонии открытии моста министр транспорта РФ Андрей Никитин.
"Автомобильный мост через реку Туманная - это уникальный пример совместного технологического сотрудничества, пример совместного проектирования и совместного строительства. ... Это такой уникальный трансграничный проект, который позволяет и дальше совместно с нашими северокорейскими коллегами строить инженерные объекты", - заявил Никитин.
Он подчеркнул, что во время строительства "коллеги сверялись в рамках реализуемых технических решений, находили новые подходы, обеспечили своевременную и синхронную надвижку моста".
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и председатель кабинета министров КНДР Пак Тхэ Сон в понедельник по видеосвязи открыли автомобильный мост через реку Туманную на границе двух стран.
Протяженность мостового перехода составляет почти пять километров, непосредственно моста - порядка одного километра. Для автомобилей доступно две полосы движения. В строительстве моста было задействовано более 70 человек и свыше 30 единиц техники.