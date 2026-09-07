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Иркутская область направит 5,4 млрд рублей на проекты в сфере ЖКХ

Иркутская область направит 5,4 млрд рублей на проекты в сфере ЖКХ - 07.09.2026, ПРАЙМ

Иркутская область направит 5,4 млрд рублей на проекты в сфере ЖКХ

Иркутская область направит высвободившиеся за счет списания двух третей задолженности по бюджетным кредитам 5,4 миллиарда рублей на проекты в сфере ЖКХ,... | 07.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-07T13:34+0300

2026-09-07T13:34+0300

2026-09-07T13:34+0300

россия

иркутская область

ангарск

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НОВОСИБИРСК, 7 сен – ПРАЙМ. Иркутская область направит высвободившиеся за счет списания двух третей задолженности по бюджетным кредитам 5,4 миллиарда рублей на проекты в сфере ЖКХ, сообщает аппарат полпреда президента РФ в СФО Анатолия Серышева. Полномочный представитель президента провел рабочее совещание, посвященное вопросам подготовки Иркутской области к прохождению осенне-зимнего периода 2026-2027 годов. Серышев отметил, что минувший зимний сезон для Иркутской области был непростым: крупные коммунальные аварии произошли в Ангарске, Шелехове и Бодайбо. "Для усиления работы по обновлению изношенных коммуникаций региону оказана государственная поддержка. За счет списания двух третей задолженности по бюджетным кредитам в Иркутской области высвобождено 5,4 миллиарда рублей. На эти средства до 2030 года будет реализовано девять мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Дополнительно два проекта инженерно‑коммунальной инфраструктуры получат финансирование за счет казначейских инфраструктурных кредитов", - говорится в сообщении. Также в регионе активно используется механизм концессий: в эксплуатацию введены 39 объектов, построенных в рамках концессионных соглашений, еще 58 объектов находятся в процессе строительства или реконструкции. Полпред призвал объективно оценить эффективность этого механизма, качество выполняемых работ и принять меры по повышению прозрачности взаимодействия с концессионерами. Серышев подчеркнул, что ключевая задача текущего года – не допустить повторения происшествий на объектах ЖКХ в Иркутской области и обеспечить стабильное прохождение отопительного сезона. Так, во всех населенных пунктах региона идет подготовка к отопительному периоду жилфонда, котельных, тепловых, водопроводных и электрических сетей. Отдельное внимание уделено износу коммунальной инфраструктуры. В текущем году планируется завершить капитальный ремонт и замену 34 километров теплосетей и 54,3 километра водопроводных сетей.

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россия, иркутская область, ангарск