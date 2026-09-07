Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Иркутская область направит 5,4 млрд рублей на проекты в сфере ЖКХ - 07.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260907/oblast-873074402.html
Иркутская область направит 5,4 млрд рублей на проекты в сфере ЖКХ
Иркутская область направит 5,4 млрд рублей на проекты в сфере ЖКХ - 07.09.2026, ПРАЙМ
Иркутская область направит 5,4 млрд рублей на проекты в сфере ЖКХ
Иркутская область направит высвободившиеся за счет списания двух третей задолженности по бюджетным кредитам 5,4 миллиарда рублей на проекты в сфере ЖКХ,... | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T13:34+0300
2026-09-07T13:34+0300
россия
иркутская область
ангарск
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873074402.jpg?1788777262
НОВОСИБИРСК, 7 сен – ПРАЙМ. Иркутская область направит высвободившиеся за счет списания двух третей задолженности по бюджетным кредитам 5,4 миллиарда рублей на проекты в сфере ЖКХ, сообщает аппарат полпреда президента РФ в СФО Анатолия Серышева. Полномочный представитель президента провел рабочее совещание, посвященное вопросам подготовки Иркутской области к прохождению осенне-зимнего периода 2026-2027 годов. Серышев отметил, что минувший зимний сезон для Иркутской области был непростым: крупные коммунальные аварии произошли в Ангарске, Шелехове и Бодайбо. "Для усиления работы по обновлению изношенных коммуникаций региону оказана государственная поддержка. За счет списания двух третей задолженности по бюджетным кредитам в Иркутской области высвобождено 5,4 миллиарда рублей. На эти средства до 2030 года будет реализовано девять мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Дополнительно два проекта инженерно‑коммунальной инфраструктуры получат финансирование за счет казначейских инфраструктурных кредитов", - говорится в сообщении. Также в регионе активно используется механизм концессий: в эксплуатацию введены 39 объектов, построенных в рамках концессионных соглашений, еще 58 объектов находятся в процессе строительства или реконструкции. Полпред призвал объективно оценить эффективность этого механизма, качество выполняемых работ и принять меры по повышению прозрачности взаимодействия с концессионерами. Серышев подчеркнул, что ключевая задача текущего года – не допустить повторения происшествий на объектах ЖКХ в Иркутской области и обеспечить стабильное прохождение отопительного сезона. Так, во всех населенных пунктах региона идет подготовка к отопительному периоду жилфонда, котельных, тепловых, водопроводных и электрических сетей. Отдельное внимание уделено износу коммунальной инфраструктуры. В текущем году планируется завершить капитальный ремонт и замену 34 километров теплосетей и 54,3 километра водопроводных сетей.
иркутская область
ангарск
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, иркутская область, ангарск
РОССИЯ, Иркутская область, Ангарск
13:34 07.09.2026
 
Иркутская область направит 5,4 млрд рублей на проекты в сфере ЖКХ

Иркутская область направит 5,4 миллиарда рублей на проекты в сфере ЖКХ

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
НОВОСИБИРСК, 7 сен – ПРАЙМ. Иркутская область направит высвободившиеся за счет списания двух третей задолженности по бюджетным кредитам 5,4 миллиарда рублей на проекты в сфере ЖКХ, сообщает аппарат полпреда президента РФ в СФО Анатолия Серышева.
Полномочный представитель президента провел рабочее совещание, посвященное вопросам подготовки Иркутской области к прохождению осенне-зимнего периода 2026-2027 годов. Серышев отметил, что минувший зимний сезон для Иркутской области был непростым: крупные коммунальные аварии произошли в Ангарске, Шелехове и Бодайбо.
"Для усиления работы по обновлению изношенных коммуникаций региону оказана государственная поддержка. За счет списания двух третей задолженности по бюджетным кредитам в Иркутской области высвобождено 5,4 миллиарда рублей. На эти средства до 2030 года будет реализовано девять мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Дополнительно два проекта инженерно‑коммунальной инфраструктуры получат финансирование за счет казначейских инфраструктурных кредитов", - говорится в сообщении.
Также в регионе активно используется механизм концессий: в эксплуатацию введены 39 объектов, построенных в рамках концессионных соглашений, еще 58 объектов находятся в процессе строительства или реконструкции. Полпред призвал объективно оценить эффективность этого механизма, качество выполняемых работ и принять меры по повышению прозрачности взаимодействия с концессионерами.
Серышев подчеркнул, что ключевая задача текущего года – не допустить повторения происшествий на объектах ЖКХ в Иркутской области и обеспечить стабильное прохождение отопительного сезона.
Так, во всех населенных пунктах региона идет подготовка к отопительному периоду жилфонда, котельных, тепловых, водопроводных и электрических сетей. Отдельное внимание уделено износу коммунальной инфраструктуры. В текущем году планируется завершить капитальный ремонт и замену 34 километров теплосетей и 54,3 километра водопроводных сетей.
 
РОССИЯИркутская областьАнгарск
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала