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Эксперт назвал четыре аргумента в пользу наличных денег - 07.09.2026, ПРАЙМ
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Эксперт назвал четыре аргумента в пользу наличных денег
Эксперт назвал четыре аргумента в пользу наличных денег - 07.09.2026, ПРАЙМ
Эксперт назвал четыре аргумента в пользу наличных денег
С начала 2026 года в России фиксируется устойчивый и рекордный рост спроса на наличные деньги. Как рассказал агентству "Прайм" генеральный директор Auditorium... | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T02:02+0300
2026-09-07T02:02+0300
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финансы
банки
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МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. С начала 2026 года в России фиксируется устойчивый и рекордный рост спроса на наличные деньги. Как рассказал агентству "Прайм" генеральный директор Auditorium CG Юрий Окишев, в Центробанке тенденцию считают временной и не представляющей системной угрозы. Скорее всего за этим трендом стоит простой прагматичный расчет.По данным ЦБ, в текущем году прирост наличных денег в обращении составит 3,7 триллиона рублей — это почти в четыре раза больше, чем в 2025 году (1 триллион). Анализ ситуации выделяет четыре ключевых фактора, которые заставляют россиян и бизнес все чаще обращаться к бумажным купюрам."Главный триггер — это, безусловно, опасения сбоев в цифровой инфраструктуре", - говорит Окишев.Проблемы с интернетом и перебои в работе эквайринга делают безналичную оплату ненадежной. В этой ситуации наличные превращаются в ту самую "подушку безопасности", которая позволяет чувствовать себя уверенно, даже если откажут карта или терминал.С 2026 года для бизнеса вступила в силу новая ставка НДС — 22%. Это серьезное увеличение фискальной нагрузки, которое неизбежно подталкивает предпринимателей к поиску путей оптимизации. Одним из них становится переход на расчеты наличными как с покупателями, так и с поставщиками. Таким образом, рост спроса на кэш —попытка сохранить маржинальность в новых реалиях.Снижение ключевой ставки до 14% закономерно потянуло за собой и доходность по банковским вкладам. Депозиты перестают быть привлекательным инструментом для сохранения капитала. Деньги на счетах приносят все меньше дохода, и население начинает искать альтернативы, забирая средства "под матрас".Рост мошеннических атак и ужесточение банковского контроля вызывают у граждан опасения блокировки карт. Боязнь остаться без доступа к своим средствам — еще один мощный стимул перейти на наличные."Так или иначе, текущий всплеск спроса на наличные — это не следствие паники, а вполне рациональная и взвешенная реакция населения и предпринимателей на новый комплекс экономических и технологических вызовов", - резюмирует Окишев.
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эксклюзив, финансы, банки
Эксклюзив, Финансы, Банки
02:02 07.09.2026
 
Эксперт назвал четыре аргумента в пользу наличных денег

Эксперт Окишев назвал четыре фактора, заставляющих россиян переходить в наличные

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкРоссийские рубли
Российские рубли - ПРАЙМ, 1920, 07.09.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. С начала 2026 года в России фиксируется устойчивый и рекордный рост спроса на наличные деньги. Как рассказал агентству "Прайм" генеральный директор Auditorium CG Юрий Окишев, в Центробанке тенденцию считают временной и не представляющей системной угрозы. Скорее всего за этим трендом стоит простой прагматичный расчет.
По данным ЦБ, в текущем году прирост наличных денег в обращении составит 3,7 триллиона рублей — это почти в четыре раза больше, чем в 2025 году (1 триллион). Анализ ситуации выделяет четыре ключевых фактора, которые заставляют россиян и бизнес все чаще обращаться к бумажным купюрам.
"Главный триггер — это, безусловно, опасения сбоев в цифровой инфраструктуре", - говорит Окишев.
Проблемы с интернетом и перебои в работе эквайринга делают безналичную оплату ненадежной. В этой ситуации наличные превращаются в ту самую "подушку безопасности", которая позволяет чувствовать себя уверенно, даже если откажут карта или терминал.
С 2026 года для бизнеса вступила в силу новая ставка НДС — 22%. Это серьезное увеличение фискальной нагрузки, которое неизбежно подталкивает предпринимателей к поиску путей оптимизации. Одним из них становится переход на расчеты наличными как с покупателями, так и с поставщиками. Таким образом, рост спроса на кэш —попытка сохранить маржинальность в новых реалиях.
Банк России сообщил о росте числа операций по снятию наличных
4 сентября, 11:43
Снижение ключевой ставки до 14% закономерно потянуло за собой и доходность по банковским вкладам. Депозиты перестают быть привлекательным инструментом для сохранения капитала. Деньги на счетах приносят все меньше дохода, и население начинает искать альтернативы, забирая средства "под матрас".
Рост мошеннических атак и ужесточение банковского контроля вызывают у граждан опасения блокировки карт. Боязнь остаться без доступа к своим средствам — еще один мощный стимул перейти на наличные.
"Так или иначе, текущий всплеск спроса на наличные — это не следствие паники, а вполне рациональная и взвешенная реакция населения и предпринимателей на новый комплекс экономических и технологических вызовов", - резюмирует Окишев.
 
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