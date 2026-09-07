https://1prime.ru/20260907/ordov-873048170.html
Финансист назвал условие для выбора программ корпоративной пенсии
Финансист назвал условие для выбора программ корпоративной пенсии - 07.09.2026, ПРАЙМ
Финансист назвал условие для выбора программ корпоративной пенсии
По данным исследования Russian Field, при выборе трех бонусов от работодателя россияне традиционно отдают предпочтение ДМС, компенсации проезда и питанию. Как... | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T03:03+0300
2026-09-07T03:03+0300
2026-09-07T03:03+0300
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МОСКВА, 7 сен – ПРАЙМ. По данным исследования Russian Field, при выборе трех бонусов от работодателя россияне традиционно отдают предпочтение ДМС, компенсации проезда и питанию. Как рассказал агентству "Прайм" декан Высшей школы финансов РЭУ им. Плеханова Константин Ордов, взносы на дополнительную пенсию при таком раскладе выбирают лишь 24% опрошенных.Однако, эти цифры отражают выбор "здесь и сейчас", а не истинное отношение к пенсионному будущему. Ситуация кардинально меняется, когда респондентов спрашивают не о выборе бонуса, а о роли компании в формировании дохода после завершения карьеры.Выяснилось, что 71% россиян считают участие бизнеса в дополнительном пенсионном обеспечении обязательным. Более того, 59% сотрудников готовы присоединиться к корпоративной программе, но при одном условии — если компания будет перечислять туда собственные средства."Это принципиальный момент, превращающий инициативу из индивидуального вклада в совместное долгосрочное инвестирование", - говорит Ордов.Интересно, что запрос на пенсионный капитал от работодателя перестал быть уделом только предпенсионеров. Идею поддерживают около семи из десяти человек во всех возрастных группах. В программе софинансирования готовы участвовать 62% молодежи от 18 до 29 лет — столько же, сколько и среди сотрудников старше 45 лет."Эти данные разрушают миф о том, что вопросы выхода на пенсию волнуют только тех, кому до нее осталось несколько лет. Значит, стратегическая поддержка востребована на любом этапе карьеры", - считает Ордов.При этом реальность такова, что лишь 10% опрошенных рассчитывают сохранить привычный уровень жизни исключительно за счет государства. Остальные 87% считают это невозможным. В условиях кадрового голода и нехватки квалифицированных специалистов, корпоративная пенсия перестает быть абстрактной льготой и становится инструментом закрытия ожидаемого разрыва между трудовым и пенсионным доходом. ДМС или питание решают сегодняшние задачи, а пенсионная программа — глобальную проблему финансовой безопасности через много лет.Эффективность таких программ будет зависеть от гибкости взносов, прозрачности формул софинансирования и гарантий сохранности средств, заключил эксперт.
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эксклюзив, общество , пенсии, дмс
Эксклюзив, Общество , Пенсии, ДМС
Финансист назвал условие для выбора программ корпоративной пенсии
Декан Ордов: российские работодатели меняют подход к льготам для работников
МОСКВА, 7 сен – ПРАЙМ. По данным исследования Russian Field, при выборе трех бонусов от работодателя россияне традиционно отдают предпочтение ДМС, компенсации проезда и питанию. Как рассказал агентству "Прайм" декан Высшей школы финансов РЭУ им. Плеханова Константин Ордов, взносы на дополнительную пенсию при таком раскладе выбирают лишь 24% опрошенных.
Однако, эти цифры отражают выбор "здесь и сейчас", а не истинное отношение к пенсионному будущему. Ситуация кардинально меняется, когда респондентов спрашивают не о выборе бонуса, а о роли компании в формировании дохода после завершения карьеры.
Выяснилось, что 71% россиян считают участие бизнеса в дополнительном пенсионном обеспечении обязательным. Более того, 59% сотрудников готовы присоединиться к корпоративной программе, но при одном условии — если компания будет перечислять туда собственные средства.
"Это принципиальный момент, превращающий инициативу из индивидуального вклада в совместное долгосрочное инвестирование", - говорит Ордов.
Интересно, что запрос на пенсионный капитал от работодателя перестал быть уделом только предпенсионеров. Идею поддерживают около семи из десяти человек во всех возрастных группах. В программе софинансирования готовы участвовать 62% молодежи от 18 до 29 лет — столько же, сколько и среди сотрудников старше 45 лет.
"Эти данные разрушают миф о том, что вопросы выхода на пенсию волнуют только тех, кому до нее осталось несколько лет. Значит, стратегическая поддержка востребована на любом этапе карьеры", - считает Ордов.
Названы регионы с самым быстрым ростом вакансий с корпоративной пенсией
При этом реальность такова, что лишь 10% опрошенных рассчитывают сохранить привычный уровень жизни исключительно за счет государства. Остальные 87% считают это невозможным. В условиях кадрового голода и нехватки квалифицированных специалистов, корпоративная пенсия перестает быть абстрактной льготой и становится инструментом закрытия ожидаемого разрыва между трудовым и пенсионным доходом. ДМС или питание решают сегодняшние задачи, а пенсионная программа — глобальную проблему финансовой безопасности через много лет.
Эффективность таких программ будет зависеть от гибкости взносов, прозрачности формул софинансирования и гарантий сохранности средств, заключил эксперт.