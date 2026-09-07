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Газовый кластер станет локомотивом экономики Приамурья, заявил Орлов - 07.09.2026, ПРАЙМ
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Газовый кластер станет локомотивом экономики Приамурья, заявил Орлов
Газовый кластер станет локомотивом экономики Приамурья, заявил Орлов - 07.09.2026, ПРАЙМ
Газовый кластер станет локомотивом экономики Приамурья, заявил Орлов
Газовый кластер, включающий газоперерабатывающий завод "Газпрома" и газохимический комплекс "Сибур", станет локомотивом экономики Амурской области на следующее... | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T04:58+0300
2026-09-07T04:58+0300
россия
приамурье
дальний восток
владивосток
василий орлов
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 сен - ПРАЙМ. Газовый кластер, включающий газоперерабатывающий завод "Газпрома" и газохимический комплекс "Сибур", станет локомотивом экономики Амурской области на следующее десятилетие и серьезно изменит все макропоказатели региона после выхода на полную мощность в 2027 году, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов в интервью РИА Новости. По его словам, Приамурье уже является лидером Дальнего Востока по объему привлеченных инвестиций: в прошлом году инвестиции в основной капитал превысили триллион рублей, и именно решение о строительстве газового кластера обеспечило такой результат. "Эти предприятия должны выйти на мощность в 2027 году. По мощности они станут вторыми в мире. И, конечно, это серьезно отразится на всех макропоказателях, в том числе на валовом региональном продукте", - сказал Орлов на ВЭФ. Он подчеркнул, что оба предприятия являются ключевыми для развития не только области, но и всего макрорегиона, создавая базу для дальнейшего роста промышленности и смежных отраслей. Восточный экономический форум прошел 1-4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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россия, приамурье, дальний восток, владивосток, василий орлов, вэф
РОССИЯ, Приамурье, Дальний Восток, Владивосток, Василий Орлов, ВЭФ
04:58 07.09.2026
 
Газовый кластер станет локомотивом экономики Приамурья, заявил Орлов

Орлов: газовый кластер станет локомотивом экономики Приамурья в 2027 году

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 сен - ПРАЙМ. Газовый кластер, включающий газоперерабатывающий завод "Газпрома" и газохимический комплекс "Сибур", станет локомотивом экономики Амурской области на следующее десятилетие и серьезно изменит все макропоказатели региона после выхода на полную мощность в 2027 году, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов в интервью РИА Новости.
По его словам, Приамурье уже является лидером Дальнего Востока по объему привлеченных инвестиций: в прошлом году инвестиции в основной капитал превысили триллион рублей, и именно решение о строительстве газового кластера обеспечило такой результат.
"Эти предприятия должны выйти на мощность в 2027 году. По мощности они станут вторыми в мире. И, конечно, это серьезно отразится на всех макропоказателях, в том числе на валовом региональном продукте", - сказал Орлов на ВЭФ.
Он подчеркнул, что оба предприятия являются ключевыми для развития не только области, но и всего макрорегиона, создавая базу для дальнейшего роста промышленности и смежных отраслей.
Восточный экономический форум прошел 1-4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
РОССИЯПриамурьеДальний ВостокВладивостокВасилий ОрловВЭФ
 
 
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