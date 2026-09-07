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Кушнер назвал встречу с Путиным хорошим диалогом, пишет WSJ

Кушнер назвал встречу с Путиным хорошим диалогом, пишет WSJ - 07.09.2026, ПРАЙМ

Кушнер назвал встречу с Путиным хорошим диалогом, пишет WSJ

Зять американского лидера Джаред Кушнер дал положительную оценку встрече с президентом России Владимиром Путиным, состоявшейся 5 сентября, сообщает газета Wall... | 07.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-07T10:30+0300

2026-09-07T10:30+0300

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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Зять американского лидера Джаред Кушнер дал положительную оценку встрече с президентом России Владимиром Путиным, состоявшейся 5 сентября, сообщает газета Wall Street Journal. "Это был очень хороший диалог. Мы задали много вопросов. Он задал много вопросов", — цитирует издание Кушнера.Встреча Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и Кушнером длилась более трех часов. После Москвы американские переговорщики посетили Киев, где к ним позднее присоединились представители Великобритании, Франции и Германии. Украинский телеканал ТСН сообщал, что официальная часть переговоров в Киеве прошла в несколько этапов.После Москвы переговорщики из США посетили Киев. Украинский телеканал ТСН сообщал, что официальная часть переговоров прошла в несколько этапов, причем позднее к ним подключились представители Великобритании, Франции и ФРГ.

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россия, мировая экономика, сша, москва, киев, джаред кушнер, владимир путин, стив уиткофф