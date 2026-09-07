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Кушнер назвал встречу с Путиным хорошим диалогом, пишет WSJ - 07.09.2026, ПРАЙМ
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Кушнер назвал встречу с Путиным хорошим диалогом, пишет WSJ
Кушнер назвал встречу с Путиным хорошим диалогом, пишет WSJ - 07.09.2026, ПРАЙМ
Кушнер назвал встречу с Путиным хорошим диалогом, пишет WSJ
Зять американского лидера Джаред Кушнер дал положительную оценку встрече с президентом России Владимиром Путиным, состоявшейся 5 сентября, сообщает газета Wall... | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T10:30+0300
2026-09-07T10:30+0300
россия
мировая экономика
сша
москва
киев
джаред кушнер
владимир путин
стив уиткофф
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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Зять американского лидера Джаред Кушнер дал положительную оценку встрече с президентом России Владимиром Путиным, состоявшейся 5 сентября, сообщает газета Wall Street Journal. "Это был очень хороший диалог. Мы задали много вопросов. Он задал много вопросов", — цитирует издание Кушнера.Встреча Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и Кушнером длилась более трех часов. После Москвы американские переговорщики посетили Киев, где к ним позднее присоединились представители Великобритании, Франции и Германии. Украинский телеканал ТСН сообщал, что официальная часть переговоров в Киеве прошла в несколько этапов.После Москвы переговорщики из США посетили Киев. Украинский телеканал ТСН сообщал, что официальная часть переговоров прошла в несколько этапов, причем позднее к ним подключились представители Великобритании, Франции и ФРГ.
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россия, мировая экономика, сша, москва, киев, джаред кушнер, владимир путин, стив уиткофф
РОССИЯ, Мировая экономика, США, МОСКВА, Киев, Джаред Кушнер, Владимир Путин, Стив Уиткофф
10:30 07.09.2026
 
Кушнер назвал встречу с Путиным хорошим диалогом, пишет WSJ

WSJ: Кушнер и Уиткофф провели в Кремле более трех часов, после чего отправились в Киев

© AFP / Thomas Coex Старший советник Белого дома Джаред Кушнер
 Старший советник Белого дома Джаред Кушнер - ПРАЙМ, 1920, 07.09.2026
© AFP / Thomas Coex
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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Зять американского лидера Джаред Кушнер дал положительную оценку встрече с президентом России Владимиром Путиным, состоявшейся 5 сентября, сообщает газета Wall Street Journal.
"Это был очень хороший диалог. Мы задали много вопросов. Он задал много вопросов", — цитирует издание Кушнера.
Встреча Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и Кушнером длилась более трех часов. После Москвы американские переговорщики посетили Киев, где к ним позднее присоединились представители Великобритании, Франции и Германии. Украинский телеканал ТСН сообщал, что официальная часть переговоров в Киеве прошла в несколько этапов.
После Москвы переговорщики из США посетили Киев. Украинский телеканал ТСН сообщал, что официальная часть переговоров прошла в несколько этапов, причем позднее к ним подключились представители Великобритании, Франции и ФРГ.
 
РОССИЯМировая экономикаСШАМОСКВАКиевДжаред КушнерВладимир ПутинСтив Уиткофф
 
 
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