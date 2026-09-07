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В Петербурге завершили работы по восстановлению дорожного покрытия

В Петербурге завершили работы по восстановлению дорожного покрытия - 07.09.2026, ПРАЙМ

В Петербурге завершили работы по восстановлению дорожного покрытия

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 сен - РИА Новости. Завершены работы по восстановлению дорожного покрытия на месте провала на кольцевой автодороге (КАД) в Санкт-Петербурге,... | 07.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-07T09:47+0300

2026-09-07T09:47+0300

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санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 сен - РИА Новости. Завершены работы по восстановлению дорожного покрытия на месте провала на кольцевой автодороге (КАД) в Санкт-Петербурге, сообщает ФКУ Упрдор "Северо-Запад". Четвертого сентября учреждение сообщало, что на 32-м километре внешнего кольца КАД в районе Мурино из-за сильных дождей образовался локальный провал на проезжей части. Начались аварийно-восстановительные работы. На этом участке КАД были перекрыты для движения автотранспорта третья и четвертая полосы, а по первой и второй полосам введено ограничение скоростного режима до 50 километров в час. "По состоянию на 23.00 6 сентября полностью завершены работы по устройству дорожного покрытия. Уложено три слоя асфальтобетона. Полосы движения будут закрыты на период стабилизации асфальтобетона", - приводятся в сообщении слова начальника территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Ильи Пузыревского.

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