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В Петербурге завершили работы по восстановлению дорожного покрытия - 07.09.2026, ПРАЙМ
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В Петербурге завершили работы по восстановлению дорожного покрытия
В Петербурге завершили работы по восстановлению дорожного покрытия - 07.09.2026, ПРАЙМ
В Петербурге завершили работы по восстановлению дорожного покрытия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 сен - РИА Новости. Завершены работы по восстановлению дорожного покрытия на месте провала на кольцевой автодороге (КАД) в Санкт-Петербурге,... | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T09:47+0300
2026-09-07T09:47+0300
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 сен - РИА Новости. Завершены работы по восстановлению дорожного покрытия на месте провала на кольцевой автодороге (КАД) в Санкт-Петербурге, сообщает ФКУ Упрдор "Северо-Запад". Четвертого сентября учреждение сообщало, что на 32-м километре внешнего кольца КАД в районе Мурино из-за сильных дождей образовался локальный провал на проезжей части. Начались аварийно-восстановительные работы. На этом участке КАД были перекрыты для движения автотранспорта третья и четвертая полосы, а по первой и второй полосам введено ограничение скоростного режима до 50 километров в час. "По состоянию на 23.00 6 сентября полностью завершены работы по устройству дорожного покрытия. Уложено три слоя асфальтобетона. Полосы движения будут закрыты на период стабилизации асфальтобетона", - приводятся в сообщении слова начальника территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Ильи Пузыревского.
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
09:47 07.09.2026
 
В Петербурге завершили работы по восстановлению дорожного покрытия

Завершены работы по восстановлению дорожного покрытия на месте провала на КАД в Петербурге

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 сен - РИА Новости. Завершены работы по восстановлению дорожного покрытия на месте провала на кольцевой автодороге (КАД) в Санкт-Петербурге, сообщает ФКУ Упрдор "Северо-Запад".
Четвертого сентября учреждение сообщало, что на 32-м километре внешнего кольца КАД в районе Мурино из-за сильных дождей образовался локальный провал на проезжей части. Начались аварийно-восстановительные работы. На этом участке КАД были перекрыты для движения автотранспорта третья и четвертая полосы, а по первой и второй полосам введено ограничение скоростного режима до 50 километров в час.
"По состоянию на 23.00 6 сентября полностью завершены работы по устройству дорожного покрытия. Уложено три слоя асфальтобетона. Полосы движения будут закрыты на период стабилизации асфальтобетона", - приводятся в сообщении слова начальника территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Ильи Пузыревского.
 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
 
 
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