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ПИК проведет делистинг по цене 551,4 рубля за акцию
ПИК проведет делистинг по цене 551,4 рубля за акцию - 07.09.2026, ПРАЙМ
ПИК проведет делистинг по цене 551,4 рубля за акцию
Совет директоров ПИК предложил выкупать акции у миноритариев по цене 551,4 рубля за бумагу, говорится в сообщении девелопера. | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T19:44+0300
2026-09-07T19:44+0300
2026-09-07T19:44+0300
акции
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пик
мосбиржа
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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Совет директоров ПИК предложил выкупать акции у миноритариев по цене 551,4 рубля за бумагу, говорится в сообщении девелопера. Ранее сообщалось, что совет директоров ПИК рассмотрит вопрос о снятии акций с Мосбиржи на заседании, назначенном на 7 сентября. "Цена выкупаемых ценных бумаг или порядок ее определения: 551 рубль 40 копеек за одну акцию", - отмечается в сообщении. В нем отмечается, что внеочередное собрание акционеров запланировано на 13 октября. ПИК – один из крупнейших российских девелоперов жилья, работает с 1994 года.
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акции, рынок, москва, пик, мосбиржа
Акции, Рынок, МОСКВА, ПИК, Мосбиржа
ПИК проведет делистинг по цене 551,4 рубля за акцию
Совет директоров ПИК предложил выкупать акции у миноритариев по цене 551,4 рубля за бумагу
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Совет директоров ПИК предложил выкупать акции у миноритариев по цене 551,4 рубля за бумагу, говорится в сообщении девелопера.
Ранее сообщалось, что совет директоров ПИК
рассмотрит вопрос о снятии акций с Мосбиржи
на заседании, назначенном на 7 сентября.
"Цена выкупаемых ценных бумаг или порядок ее определения: 551 рубль 40 копеек за одну акцию", - отмечается в сообщении.
В нем отмечается, что внеочередное собрание акционеров запланировано на 13 октября.
ПИК – один из крупнейших российских девелоперов жилья, работает с 1994 года.