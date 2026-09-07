Криптовалютная история на российском рынке только начинается

МОСКВА, 7 сен – ПРАЙМ. С первого сентября в России официально начал действовать закон о регулировании криптовалют. Однако это событие не стоит считать мгновенным запуском полноценного рынка. Закон лишь создал правовую основу, внутри которой должна быть построена вся инфраструктура с нуля. Участникам рынка предстоит создать лицензированные биржи, утвердить цифровые депозитарии, наладить расчеты и разработать продукты для инвесторов. На эту работу дан переходный период до первого июля 2027 года. Поэтому в ближайшие месяцы важно следить не за громкими заявлениями брокеров о планах работы с криптоактивами, а за конкретными шагами по созданию инфраструктуры. Здесь есть несколько принципиальных сложностей.Ключевое отличие российской модели от мировой практики заключается в разделении функций. На традиционном крипторынке биржа обычно совмещает роль торговой площадки, хранителя активов и платежного агента. В России эти роли будут распределены между разными лицензированными организациями. В частности, вводятся отдельные цифровые депозитарии с капиталом от 50 до 250 миллионов рублей, которые будут вести учет прав на криптовалюту. Для инвестора это повышает защищенность, исключая риски банкротства единой платформы. Для бизнеса такая архитектура означает более сложный и затратный запуск.Следующая проблема — это ликвидность. Сам факт появления регулируемой торговой площадки не создает автоматически активный рынок. Для его формирования нужны крупные участники, маркетмейкеры и доступ к значительным объемам криптовалюты. Без этого российские котировки могут существенно отклоняться от глобальных, а разница между ценой покупки и продажи окажется слишком велика для массового инвестора.Ассортимент криптовалют для неквалифицированных инвесторов будет ограничен. Регулятор намерен допускать к торгам только наиболее капитализированные и проверенные активы с долгой историей. Вместо тысяч альткоинов, доступных на международных биржах, российского клиента скорее всего ждет небольшой набор основных криптовалют, таких как Bitcoin и Ethereum, и возможно несколько других лидеров.Наконец, ключевой вопрос — это стоимость. Финансовым компаниям предстоит нести расходы на новую инфраструктуру, compliance, исполнение сделок и выполнение требований Банка России, который уже анонсировал учет криптовалютных рисков в нормативах. Главной задачей для брокера станет не техническая возможность добавить Bitcoin в приложение, а предложение конкурентоспособной комиссии, которая устроит клиента на фоне привычных зарубежных криптобирж.Таким образом, первое сентября это не финиш, а начало второго и более сложного этапа. Если первый был посвящен созданию правовых рамок, то теперь наступает время превращения этих норм в реальную, эффективную и удобную инфраструктуру. Именно от успеха этой работы будет зависеть, сможет ли регулируемый российский крипторынок стать привлекательной альтернативой для инвесторов, предлагая не просто законность, но и удобство, ликвидность и разумную стоимость услуг.Автор: Кирилл Писцов, руководитель направления развития продуктов ФГ "Финам"
МОСКВА, 7 сен – ПРАЙМ. С первого сентября в России официально начал действовать закон о регулировании криптовалют. Однако это событие не стоит считать мгновенным запуском полноценного рынка. Закон лишь создал правовую основу, внутри которой должна быть построена вся инфраструктура с нуля. Участникам рынка предстоит создать лицензированные биржи, утвердить цифровые депозитарии, наладить расчеты и разработать продукты для инвесторов. На эту работу дан переходный период до первого июля 2027 года.
Поэтому в ближайшие месяцы важно следить не за громкими заявлениями брокеров о планах работы с криптоактивами, а за конкретными шагами по созданию инфраструктуры. Здесь есть несколько принципиальных сложностей.
Ключевое отличие российской модели от мировой практики заключается в разделении функций. На традиционном крипторынке биржа обычно совмещает роль торговой площадки, хранителя активов и платежного агента. В России эти роли будут распределены между разными лицензированными организациями. В частности, вводятся отдельные цифровые депозитарии с капиталом от 50 до 250 миллионов рублей, которые будут вести учет прав на криптовалюту. Для инвестора это повышает защищенность, исключая риски банкротства единой платформы. Для бизнеса такая архитектура означает более сложный и затратный запуск.
Следующая проблема — это ликвидность. Сам факт появления регулируемой торговой площадки не создает автоматически активный рынок. Для его формирования нужны крупные участники, маркетмейкеры и доступ к значительным объемам криптовалюты. Без этого российские котировки могут существенно отклоняться от глобальных, а разница между ценой покупки и продажи окажется слишком велика для массового инвестора.
Ассортимент криптовалют для неквалифицированных инвесторов будет ограничен. Регулятор намерен допускать к торгам только наиболее капитализированные и проверенные активы с долгой историей. Вместо тысяч альткоинов, доступных на международных биржах, российского клиента скорее всего ждет небольшой набор основных криптовалют, таких как Bitcoin и Ethereum, и возможно несколько других лидеров.
Наконец, ключевой вопрос — это стоимость. Финансовым компаниям предстоит нести расходы на новую инфраструктуру, compliance, исполнение сделок и выполнение требований Банка России, который уже анонсировал учет криптовалютных рисков в нормативах. Главной задачей для брокера станет не техническая возможность добавить Bitcoin в приложение, а предложение конкурентоспособной комиссии, которая устроит клиента на фоне привычных зарубежных криптобирж.
Таким образом, первое сентября это не финиш, а начало второго и более сложного этапа. Если первый был посвящен созданию правовых рамок, то теперь наступает время превращения этих норм в реальную, эффективную и удобную инфраструктуру. Именно от успеха этой работы будет зависеть, сможет ли регулируемый российский крипторынок стать привлекательной альтернативой для инвесторов, предлагая не просто законность, но и удобство, ликвидность и разумную стоимость услуг.
Автор: Кирилл Писцов, руководитель направления развития продуктов ФГ "Финам"
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.